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▲《波拉西亞戰記》「交叉領域：時空縫隙」全新BOSS登場。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》支配蒼空絕倫者可對時空守門將造成加倍傷害，最高可提升130%。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》全新伺服器「賽爾頓」同步開啟，專屬經驗加成助玩家快速升級。（圖／遊戲橘子提供）

▲《波拉西亞戰記》Episode 2「命運之地」多款全新造型上線。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下跨平台MMORPG巨作《波拉西亞戰記》今（2）日正式揭開全新篇章—Episode 2「命運之地」。全能職業「太陽監視者」強勢登場，首度集結遊戲5大職業，提供玩家更多元的職業選擇、豐富的玩法與戰鬥策略。再加上全新跨服副本「交叉領域：時空縫隙」及第12個新世界（伺服器） 「賽爾頓」同步開啟，經驗值加成與全套強化裝備快速養成角色，堪稱新手玩家加入、老玩家回歸守護者行列的最佳時機。隨著全新職業「太陽監視者」登場，這位全能型刺客將戰局提升至新高度；無論是熱愛迅速擊殺的攻擊者，或是控場專家，太陽監視者都能完美適配各種戰鬥風格。他專屬的石化技能，能使敵人動彈不得，並延長其技能冷卻時間，將敵人徹底玩弄於掌中。搭配短劍武器「洽卡」及特殊裝備「沙漏」，前者依據姿態變化為環刃和牽引繩型態，可進行近戰及遠程攻擊，後者則可發射金黃色沙浪，同時進行治癒和攻擊。太陽監視者的三種姿態，將為玩家帶來截然不同的戰鬥體感。◼️劍舞姿態：靈活高速的近戰與遠程打擊，可投擲洽卡進行遠距離攻擊，或急速接近並刺殺對手。◼️疾風姿態：可對群體敵人造成壓制效果的大範圍控場，可投擲環刃自遠處造成大範圍傷害，並透過沙浪控制敵方技能。◼️均衡姿態：兼具攻擊與治癒的雙重技能，可使用牽引繩攻擊範圍內敵人，同時治癒隊友。即日起至10月16日，可於商店中透過職業轉換，將既有職業轉換為太陽監視者，原有裝備道具將平行轉移，輕鬆體驗砂之刺客的魅力。今（2）日起，跨服副本「交叉領域：時空縫隙」正式上線，揭開全新跨伺服器PVP玩法，這片強者交錯的戰場將成為最具挑戰性的決戰舞台。首張地圖「石牙象之脊」僅限Lv.57以上玩家進入，挑戰高難度的四大新狩獵場首領，與副本專屬首領「時空守門將」。該區域擁有 Lv.59~Lv.76的無屬性狩獵場，提供更高掉寶率及大量經驗值，讓玩家獲得更多元的練功及裝備獲取機會。四大狩獵場首領將固定於每周日21:00及21:30出沒，各大旅團必須迅速集結隊伍挑戰，將其擊殺後有機會獲得「霧之遊子」、「水晶心臟」以及「荊棘」等全新傳說級裝備碎片。副本專屬首領「時空守門將」則於每周日21:00~23:00登場，是各大旅團的首要目標；將其擊殺會掉落傳說與英雄級裝備碎片及亞奎殘片，包括全新「古代帝王之劍」、「 震怒之咆哮」、「星纏結」以及「冽鋒之弓」等裝備碎片。旅團可支配隨機出沒的「蒼空絕倫者」，他不受玩家攻擊，但支配後將為旅團提供特殊BUFF，增加玩家對一般怪物的傷害及抵抗。支配愈多的蒼空絕倫者，對時空守門將的傷害將成倍增加，最高可達130%傷害。迎接嶄新版本，全新伺服器「賽爾頓」同步開放。新伺服器玩家將享有專屬的經驗值加成，Lv.30~Lv.50的角色將可享受40%至100%的經驗加成，幫助新手玩家迅速成長！此外，即日起至10月23日，商城限時推出「燃燒守護者箱」，內含Lv.30與Lv.45全套強化完成的稀有裝備，瞬間提升戰鬥力，在8月14日開放的「黛庫爾」伺服器中也可以購買。歡慶Episode 2命運之地上線，官方推出多款全新造型，並迎接太陽監視者的降臨，特別增加石化屬性造型，其中包含首次亮相的傳說造型「時間的沙塵暴」。另，三大慶典活動也火熱進行中，完成指定任務即可收割豐盛獎勵。於活動期間達成指定任務，即可搜集「蜜蠟貨幣」、「因果之石」、「蒼白之石」等時空縫隙相關道具，可用於兌換或製作特殊道具。於活動期間，完成擊殺時空守門將與狩獵場首領之任務達指定次數，即可獲得「英雄材料箱」、「英雄武器紀錄」、「英雄飾品紀錄」等獎勵。於活動期間達成指定任務，收集「英雄的紀錄書：進攻」等道具，可兌換「英雄坐騎召喚禮物」或「英雄造型召喚禮物」