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受山陀兒颱風影響，巴貝多籍BLUE LAGOON輪1日進水傾斜、失去動力，船上19名船員棄船求救，經海空搜救隊前往馳援後，全數成功吊掛回到蘭嶼機場，後續將由海巡署協助做安置，而該船隻擱淺於蘭嶼龍門港東南側，為避免貨輪污染海洋環境，航港局已於第一時間會同海保署、海巡署、臺東縣政府及蘭嶼鄉公所成立應變小組應處，除已要求該輪確認關閉油閥與油櫃，並就該輪擱淺位置研判可能污染範圍，調度防污資材備便，同時要求該輪船舶責任(P&I)保險公司立即啟動污染防治作業。為爭取時效全力降低油污染風險，除針對現地疑似有少量油污水外洩部分，要求保險公司委託之海事工程業者，立即協調運用蘭嶼當地防污資材與人力，於安全無虞下，佈設岸際防污資材及清除油污水外，於今（2）日應變會議亦針對保險公司所提報之油污染緊急處置計畫進行實質審查，要求於10月4日上午前補正完備內容，目前已預計4日傍晚海象好轉時即將抽除餘油船機物資啟運至蘭嶼，以儘快展開餘油抽除作業。至該輪船體斷裂情形，經航港局與船員比對船體結構位置，已確定並非殘油儲放位置，後續航港局仍將會同海保署密切督促船東及保險公司以最短時間完成餘油抽除作業，並要求船方針對貨物清除儘速提出具體處置方案。航港局表示，B輪殘餘約290噸油料及67,500噸殘貨，迄今該局已會同海保署等單位召開6次應變小組會議應處，現階段工作重點為油污染防治，該局已掌握該輪船體結構及殘油儲放位置，針對該輪船體中後段斷裂部分，比對船體結構圖說，與船體後段油艙間尚有貨艙區隔，初步研判油艙暫無受船體斷裂影響，惟為儘早清除殘油，航港局已會同海保署分別依商港法及海洋污染防治法規定，強烈要求P&I保險公司於今日提出油污處理計畫，並立即委託海事工程業者辦理抽油及防污作業，秉持爭取時效、有效防污、儘速抽油之原則，把握颱風過後海象轉好時間，加速辦理抽油及防污作業。為維護海洋生態環境，航港局將依照今日行政院長卓榮泰視導山陀兒颱風中央災害應變中心對於B輪油污染應積極應處、避免衝擊海域生態的指示，持續會同海保署、海巡署與臺東縣政府相關單位密切掌握船況與污染情形，並依法督促P&I保險公司限期展開油污染防治工作，倘保險公司未依限辦理或未積極採取實際行動，除將依法重罰及限期改善外，航港局已將餘油抽除列為最優先工作，必要時將緊急介入處置，請海事工程業者調度機具與人力，於海象許可、安全無虞下趕赴蘭嶼展開作業，另針對該輪殘貨，亦已會同海保署查明成分及狀態，要求保險公司研提貨物移除計畫，以早日化解海洋污染危機。