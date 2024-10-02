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越南國營媒體與多家當地新聞機構指出，至少有10名越南漁民在中國與越南都聲稱擁有主權的帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島）附近捕魚時，遭到外國船隻攻擊且多人骨折受傷，儘管官方媒體仍未點名行兇人身份，但多名地方官員證實對方是中國人。包含越南《青年報》、《前鋒報》等當地媒體指出，越南廣義省官員馮柏王證實這起襲擊發生在上周日（9月30日），廣義省漁船QNg 957.39 TS號進行捕魚作業時在西沙群島被攔截並遭到攻擊，而襲擊者被指搭乘懸掛中國國旗的船隻。儘管越南媒體多半未具體指出襲擊者的國籍，但報導內引述多位當地官員和受傷漁民說法，指稱對方是中國人，船長阮青南更表示，至少3名漁民因遭對方持鐵棍毆打攻擊，最終造成手臂和腿部骨折等不同程度受傷，且損失價值約2萬美元的漁獲和設備。報導指出，這次與外國船隻發生的暴力事件持續了約3小時，受害漁民在9月30日返回廣義港，其中4人被緊急送往醫院。對此，中國外交部則回應稱，越南漁船在未經北京政府許可的情況下，進入了中國管轄的西沙群島相關海域非法捕魚，中國有關部門已採取措施制止，但否認有漁民受傷的情況，稱現場行動「專業且克制」。西沙群島的主權爭議不斷，包括台灣、越南和中國都宣稱擁有該島主權，中國更疑似在西沙群島中建島上興建飛機跑道，引發越南政府的抗議。我國外交部也表示，包括西沙群島在內的南海諸島屬於中華民國領土，台灣對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的一切權利，不容置疑。