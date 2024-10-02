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伊朗週二（1）晚間對以色列發動大規模飛彈襲擊，共發射出將近200枚飛彈，中東周邊國家為此紛紛關閉領空，多家航空公司只能被迫改道，根據「FlightRadar24」資料，許多航班為了避免進入該區域，只能選擇其他航線繞行或中途折返，導致飛行時間大幅延長。根據「FlightRadar24」與歐洲航管組織（Eurocontrol）資料，伊朗於當地時間1日深夜、台灣時間2日凌晨，向以色列發射大批飛彈，中東緊張局勢進一步升溫，該區域航空交通也陷入一片混亂，飛行員被警告「在過去幾分鐘內，以色列遭受了一波大規模飛彈襲擊。目前整個國家都處在飛彈警報之下。」歐洲航管組織宣布，包含約旦、伊拉克、黎巴嫩等國皆一度關閉領空，進入賽普勒斯領空的關鍵過境點也關閉，伊拉克飛行員公告指出，巴格達控制的空域「已經因安全因素關閉，直至另行通知」。商業內幕（Business Insider）報導指出，從航空網站資料可以看到，許多飛往中東的國際航班受到影響，例如德國漢莎航空的數架飛往印度與杜拜的班機被迫緊急折返，導致飛行時間延長至8小時，瑞士航空一架從蘇黎世飛往杜拜的班機則轉向土耳其降落，而阿聯酋航空也有多架飛往杜拜的航班改降或遭取消。不過隨著時間經過，約旦和伊拉克重新開放部分領空，黎巴嫩也在兩小時後重新開放領空，FlightRadar24的數據顯示，改道至土耳其、賽普勒斯的航班增多，而開羅和伊斯坦堡成為航班主要匯集的地點。