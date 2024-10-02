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▲吳怡霈（右）時常分享夫妻日常。（圖／翻攝自吳怡霈臉書）

颱風山陀兒侵台，今（2）日全台停班課，不過由於北部地區風雨很小，幾乎感受不到有颱風，而晚間雨勢明顯變大，稍早北北基桃宣布明（3）日依舊停班課，對此女星吳怡霈的日本老公Akira問她，為什麼台灣「無風無雨」都能放颱風假，掀起兩派討論。吳怡霈在社群平台上分享和老公的對話，「日本先生問我，為什麼台灣可以放颱風假，而且無風無雨的也可以放？因為日本無論怎麼狂風暴雨，都要進公司上班，日本沒有天災假可以放啊。」沒想到文章PO出就有近400則留言，有人說這就是台灣人的小確幸，但是日本的國定假日比較多，也有人說日本不是沒有颱風假，而是把決定權交給企業，台灣則是政府統一公布放假與否，也有人提醒一點，「對於颱風假的議題，百萬網紅Cheap也分析，因為日本的颱風沒有台灣強，等颱風走到高緯度的日本通常已經變弱，加上日本國定假日很多，有沒有颱風假對他們而言沒差，相較台灣如果能放颱風假避災也不錯。