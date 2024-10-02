颱風山陀兒來勢洶洶，農業部農村發展及水土保持署今（2）日晚間9時30分，發布土石流紅色警戒 72 條，分布於 2 縣 8 鄉 21 村；黃色警戒 408 條,分布於 4 縣 42 鄉 170 村。發布大規模崩塌紅色警戒 4 處，分布 1 縣 2 鄉 2 村，大規模崩塌黃色警戒 11 處，分布 4 縣 10 鄉 10 村。

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農村發展及水土保持署發布 72 條土石流紅色警戒，分布於臺東縣海端鄉霧鹿 村、加拿村，延平鄉桃源村、紅葉村、鸞山村、永康村， 卑南鄉明峰村、初鹿村、美農村、泰安村、利嘉村、東興 村、溫泉村、賓朗村，金峰鄉嘉蘭村，達仁鄉台板村、土 板村，大武鄉大竹村，太麻里鄉金崙村、香蘭村，屏東縣 獅子鄉丹路村等，2 縣(市)8 鄉(鎮市區)21 村(里)。 發布 4 處大規模崩塌紅色警戒，分布於臺東縣達仁鄉 台板村，臺東縣延平鄉紅葉村等，1 縣(市)2 鄉(鎮市區)2 村(里)。 地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。

發布 408 條土石流黃色警戒、 11 處大規模崩塌黃色警戒，農業部提醒，紅色警戒區域，地方政府應勸告或強制撤離，並作適當安置；黃色警戒區域，地方政府應進行疏散避難勸告。

▲農業部農村發展及水土保持署發布山陀兒颱風土石流及大規模崩塌警戒區地圖。（圖／農業部土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組）
▲農業部農村發展及水土保持署發布山陀兒颱風土石流及大規模崩塌警戒區地圖。（圖／農業部土石流及大規模崩塌災害緊急應變小組）

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