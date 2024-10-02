颱風山陀兒來勢洶洶，農業部農村發展及水土保持署今（2）日晚間9時30分，發布土石流紅色警戒 72 條，分布於 2 縣 8 鄉 21 村；黃色警戒 408 條,分布於 4 縣 42 鄉 170 村。發布大規模崩塌紅色警戒 4 處，分布 1 縣 2 鄉 2 村，大規模崩塌黃色警戒 11 處，分布 4 縣 10 鄉 10 村。
農村發展及水土保持署發布 72 條土石流紅色警戒，分布於臺東縣海端鄉霧鹿 村、加拿村，延平鄉桃源村、紅葉村、鸞山村、永康村， 卑南鄉明峰村、初鹿村、美農村、泰安村、利嘉村、東興 村、溫泉村、賓朗村，金峰鄉嘉蘭村，達仁鄉台板村、土 板村，大武鄉大竹村，太麻里鄉金崙村、香蘭村，屏東縣 獅子鄉丹路村等，2 縣(市)8 鄉(鎮市區)21 村(里)。 發布 4 處大規模崩塌紅色警戒，分布於臺東縣達仁鄉 台板村，臺東縣延平鄉紅葉村等，1 縣(市)2 鄉(鎮市區)2 村(里)。 地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。
發布 408 條土石流黃色警戒、 11 處大規模崩塌黃色警戒，農業部提醒，紅色警戒區域，地方政府應勸告或強制撤離，並作適當安置；黃色警戒區域，地方政府應進行疏散避難勸告。
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發布 408 條土石流黃色警戒、 11 處大規模崩塌黃色警戒，農業部提醒，紅色警戒區域，地方政府應勸告或強制撤離，並作適當安置；黃色警戒區域，地方政府應進行疏散避難勸告。
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