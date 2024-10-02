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▲談詩玲（右）和師弟鄔兆邦（左）首度合作，一起合唱新歌〈愛了太深〉。（圖／豪記唱片提供）

美魔女談詩玲推出新專輯《追夢的人》，還找來師弟鄔兆邦合作新歌〈愛了太深〉，對於兩人初合作，談詩玲笑說過往站在楊哲身旁猶如小鳥依人，而鄔兆邦身形如紙片人，「讓我想保護他，很有成就感耶」。不過近來談詩玲的個人生活卻有些不順，才歷經車關、外公離世，日前陪伴14年的愛犬也驟然離世，讓她痛哭了2天，也深有感觸直說，「心情如洗三溫暖，只有勇敢面對人生的每一個關卡」！談詩玲日前邀請鄔兆邦合作新歌〈愛了太深〉，新歌洋溢著濃濃的華爾滋舞曲風，輕快的新台語歌，伴著淡淡感傷的歌詞。談詩玲表示接到新歌後就被感動得淚水潰堤，而新歌也是關卡重重，「我們在錄音室被磨了很久」，為了融入鄔兆邦的渾厚歌聲，她捨去擅長的中低音，挑戰高音演唱，在錄音室先聽著鄔兆邦演唱，心理壓力非常大，現場必須立即消化，只能一再的說服自己要融入，強迫一定要突破，全程硬飆高音，「當然這首歌不單是我的部分困難，鄔兆邦也是充滿著挑戰，在錄音室我們倆卡關的次數相當，各自有需要挑戰突破的，合作十分愉快！」對於首次合作，談詩玲開心分享鄔兆邦十分貼心，很有耐心的討論，全程都在錄音室外聆聽，隨時需要馬上修改，「我們歌聲擦撞出新的新火花，有信心成為K歌首選。」鄔兆邦則表示，非常欣賞談詩玲，而且超佩服她很有愛心的持續照顧一群浪浪貓咪，很榮幸能首次跟師姐合作，「在我心裡談詩玲是個堅強又溫柔的姐姐， 在她的歌聲裡都能感受著滿滿的愛心！」談詩玲提到近況，表示日前歷經車關、外公離世等，沒想到又再度面對人生課題，陪伴14年的寶貝愛犬離世，她強忍著悲傷舉辦告別式，親自為愛犬蓋上往生被，連哭2天的談詩玲表示，視寵物犬如愛子般的細心照顧，心情難過許久，至今想來仍忍不住哭泣，感嘆今年真是多事之秋，最愛的外公與愛犬相繼老化安眠離世，冥冥之中老天給的考驗。而出道至今第八張專輯《追夢的人》，也讓她領悟到追夢不是簡單的，追夢的過程中，面對許多挫折與驟變，人生每一個階段都有著不同的課題，只有欣然接受面對，只有經過才懂得痛，這也是成長必經的過程！