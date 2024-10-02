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因應山陀兒颱風來襲，台鐵公司今（2）日公告，10月3日12時前列車行駛概況如下：(一) 對號列車全部停駛。(二) 區間(快)車：1. 基隆=彰化正常行駛，並視風雨狀況調整。2. 彰化=枋寮視風雨狀況機動行駛。(一) 對號列車全部停駛。(二) 區間(快)車：1. 下行臺北往花蓮僅行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形機動調整。2. 上行花蓮往宜蘭僅行駛至新城站，並視風雨情形機動調整。3. 花蓮=臺東間視風雨狀況機動行駛。並提醒需要退、換票及改乘民眾，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。