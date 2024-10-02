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山陀兒颱風緩步前進，氣象署預估最快深夜或明日清晨從南部登陸，中央災害應變中心公布截至今（2）日晚間8點統計資料，全台傳出843件災情通報，其中包含2死、2失蹤、102人受傷。死亡案例分別在花蓮縣與台東縣，台東縣台9線392K處太麻里路段，於9月30日晚間發生66歲李姓貨車駕駛開車撞上落石，全身骨折送醫搶救，今日宣告不治；另外在花蓮縣壽豐鄉，一名7旬賴姓老翁昨日在自家修樹時不慎從3米高鋁梯墜落緊急送醫，今日宣告傷重不治。失蹤案例則在雲林與花蓮，1日下午1時許，雲林縣消防局接獲民眾報案，台西鄉夢幻沙灘疑有1名外籍移工落海呼救，然因今日風浪過大，暫停搜救行動，將於明日視風浪情形再執行搜救作業；今日下午1時許，花蓮縣秀林鄉水源村水源橋也傳出有民眾被水沖走，消防局立即派員沿岸搜索，目前仍搜救無果。此外，農業部已發布台東縣及屏東縣共計44條土石流紅色警戒、2處大規模坍塌紅色警戒，以及436條土石流及13處大規模坍塌黃色警戒，預期數量將持續增加，籲請各縣市政府針對規劃需要撤離的保全戶，加強預防性疏散撤離之執行。目前全國已開設115處收容處所，收容1,896人，也請協助開設安置場所之縣市政府持續做好收容安置工作，並確保收容場所物資無虞。經濟部則表示，全國曾停電用戶數為5萬8109戶，目前仍停電用戶數3490戶，預計明天傍晚修復完成；基地台受損35座、待修復21座，預計4日完成修復。