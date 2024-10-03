颱風「山陀兒」（Krathon，泰國提供）預估今（3）日上半天登陸，全台22縣市都「停班停課」，中央氣象署發布「豪雨特報」，提醒民眾，颱風期間應減少外出，室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽臺的盆景等要妥善放置。
⚠️豪雨特報
🟡超大豪雨：屏東縣山區、臺東縣
🟡大豪雨：基隆北海岸、臺北市山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區
🟡豪雨：新北市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、蘭嶼綠島、澎湖縣
🟡大雨：臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市山區、彰化縣、南投縣
林秉煜提醒，減弱快速的山陀兒，還是會有強風豪雨，今天上午開始，颱風更加接近，台南以南，桃園以北、東半部雨勢非常劇烈，今天晚上，颱風持續減弱、北上，南台灣降雨趨緩，但北台灣、宜花依舊在降雨。
南台灣要特別留意，颱風登陸前約2小時，強風區會進入台灣陸地，並刮起10級以上強風，南台灣登陸點附近更是會出現14級左右的強陣風，由於西南部沿海有許多都會區，「務必要嚴防可怕的瞬間強陣風。」屆時氣象署也會在1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」國家警報。
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🟡超大豪雨：屏東縣山區、臺東縣
🟡大豪雨：基隆北海岸、臺北市山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區
🟡豪雨：新北市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、蘭嶼綠島、澎湖縣
🟡大雨：臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市山區、彰化縣、南投縣
林秉煜提醒，減弱快速的山陀兒，還是會有強風豪雨，今天上午開始，颱風更加接近，台南以南，桃園以北、東半部雨勢非常劇烈，今天晚上，颱風持續減弱、北上，南台灣降雨趨緩，但北台灣、宜花依舊在降雨。
南台灣要特別留意，颱風登陸前約2小時，強風區會進入台灣陸地，並刮起10級以上強風，南台灣登陸點附近更是會出現14級左右的強陣風，由於西南部沿海有許多都會區，「務必要嚴防可怕的瞬間強陣風。」屆時氣象署也會在1至2小時前，對特定地區發布「強風告警」國家警報。
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