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台灣男子職業高爾夫今年亞巡大賽『2024台灣名人賽暨第三十八屆三商杯高爾夫邀請賽』，訂10月3日至10月6日在有百年歷史的台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）進行四回合七十二洞賽程，大會原定舉行十八洞的職業業餘配對賽，有57位中外職業選手與170多位社會業餘人士分為上下午兩部分，配對同組揮桿。不過颱風山陀兒來襲，全台22縣市停班停課，因此大會也暫停賽前職業業餘配對賽，將擇期補辦。今天首回合也因北北基桃繼續停班停課而取消，比賽將縮成三回合54洞賽程。隸屬亞巡賽的台灣名人賽曾因全球疫情影響，外籍選手受限於入境防疫隔離措施，無法來台參賽，大會於2020年及2021年舉辦分別為總獎金台幣1200萬元及台幣1500萬元的台巡賽；不過仍居兩年來台巡賽總獎金最多的一場比賽，2022年再度恢復為亞巡賽至今。今年有來自21個國家124位選手參賽，包括阿根廷丶澳洲丶孟加拉丶加拿大丶中國丶英國丶瓜地馬拉丶印度丶義大利丶日本丶韓國丶馬來西亞丶菲律賓丶西班牙丶南非丶蘇格蘭丶新加坡丶瑞典丶泰國丶美國及我國；有72位外籍選手及47位台灣選手及5位台灣業餘選手，同場角逐冠軍獎杯丶獎金與冠軍綠夾克。大會會長翁肇喜表示，這項比賽自1987年創立至今已是第卅八屆，是台灣唯一由單一企業連續舉辦超過卅年的男子高球賽，也是每年台灣職業男子高球賽獎金最高丶水準最高丶最頂尖的高球界盛事，也是今年亞巡賽重要的一站，高額獎金吸引了亞巡賽最頂尖的好手來台獻技爭冠。比賽前兩回合結束後，大會將取前50位選手晉級後兩回合決賽。選手參賽資格除了必須是前九屆冠軍選手及去年比賽前十名選手以外，地主選手為去年台巡賽排名前35選手，外籍選手也均是亞巡賽排名前65，各國頂尖高手群聚同場，角逐高額冠軍獎金與獎杯。長春球員四屆冠軍的呂文德與2012年冠軍蔡啟煌也披掛上陣，尋求最佳表現。年輕好手李玠柏上周甫在另一項亞巡賽仰德TPC錦標賽獲得第四名，是名次最佳的台灣選手，目前亞巡總獎金排名暫居第28，也是台灣最佳，尋求此大賽首冠。上周在仰德TPC錦標賽贏得個人亞巡第二冠的泰國選手蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai），目前亞巡總獎金最新排名已驟升至第8，本周再戰，追求亞巡第三冠以及連冠。泰國的永查隆猜當年在2019年以19歲之 齡成為賽史最年輕的冠軍選手，並是他的亞巡賽首冠。另外，大會也特別邀請了陳氏兄弟陳志明及陳志忠兩位資深名將，以及中國長春名將張連偉也都參與盛會。今年國外好手實力依然不容小覷 ，除了有三位冠軍外籍選手希求第二冠以外，還有目前亞巡最新獎金排名第13菲律賓的Miguel Tabuena，上周在仰德TPC錦標賽獨居第三，狀況正佳；排名第17的澳洲漢德（Scott Hend），曾贏得2013年冠軍；排名第18的泰國鍾拉提‧春彭南（Chonlatit Chuenboonngam）與第19的泰國考坎亞納（Sadom Kaewkanjana）兩人去年在此賽並列第八名收場，均有相當實力。本屆賽事球場台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）雖然球道全長距離不遠6923碼，但是今年的球道縮窄，長草區與果嶺邊長草都留得很長，加上果嶺的草紋關係判讀推桿路線，因此開球落點丶攻果嶺那桿與果嶺推桿都是關鍵，選手必須發揮全面球技，才能出現好成績，加上天候因素也增加賽況的多變與競爭。