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山陀兒颱風目前已經在台灣家門口，預測今（3）日上午至中午期間會從南部地區登陸，北北基桃2日晚間宣布再停班停課一天。桃園市長張善政也在臉書發文提醒，「為顧及市民與清潔隊員安全，明日10/3桃園將暫停收運垃圾（含廚餘回收物），也請市民朋友見諒」，讓網友紛紛留言大讚「謝謝市長，超有擔當的，為了市民安全，比蔣萬安還帥，讚讚讚」。張善政2日在臉書宣布，桃園市3日達停班課標準，停止上班上課，「山陀兒逐漸逼近桃園，並將於明日凌晨登陸台灣，根據氣象預報資料，明日桃園有豪雨可能，而陣風最大恐達11級，已達停班停課標準。」張善政續指，他也再度召開颱風災害應變會議，確認各單位完成防颱準備，以因應各種情況。「為顧及市民與清潔隊員安全，明日10／3桃園將暫停收運垃圾（含廚餘回收物），也請市民朋友見諒。」張善政也說，颱風來臨期間，市府各單位會隨時監控颱風動態，如有災情請撥打119或1999市民專線通報，市府會即時處置；並提醒市民朋友，非必要請避免外出，勿讓自己曝露在風險之中，大家一起平安渡過颱風天。貼文曝光後，網友紛紛留言大讚「張善政是愛民如子的好父母官」、「謝謝市長，超有擔當的，為了市民安全，比蔣萬安還帥，讚讚讚」、「謝謝市長讓我們可以安心防颱」、「市長好帥」、「市長英明，真是愛民的好市長」。