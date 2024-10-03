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（中央社記者楊明珠東京3日專電）日本首相石破茂1日就任，石破內閣上路。日媒民調顯示，石破內閣支持率51%，低於3年前岸田文雄政權上路時的59%。為2002年實施現行民調以來，內閣上路時的支持率最低紀錄。日本經濟新聞社與東京電視台1日與2日實施緊急民調顯示，石破內閣支持率51%，「不支持」者占37%。日經列出前內閣上路時的支持率，鳩山內閣（2009年）75%、菅義偉內閣（2020年）74%、第一次安倍內閣（2006年）71%、菅直人內閣（2010年）68%、野田內閣（2011年）67%、第二次安倍內閣（2012年）62%、岸田內閣（2021年）59%、福田內閣（2007年）59%、麻生內閣（2008年）53%。民調顯示，民眾支持石破內閣的理由，在可複選情形下，回答「人品值得信賴」占49%最多，其次「安定感」（18%）、「因為是以自民黨為首的內閣」（15%）。對於石破內閣、執政黨自民黨執行部（一級主管）陣容，回答「不肯定」者占44%；回答「肯定」者僅32%。石破宣布，9日解散眾議院，27日舉行眾議院大選。對於新內閣上路，石破就決定要早日解散眾議院一事，認為「適當」者占44%；認為「不適當」者占45%。民眾被問及對9月就任為第一大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥是否期待時，回答「期待」者51%；回答「不期待」者占41%。政黨支持率自民黨41%、立憲民主黨11%、日本維新會5%、無黨派29%。9月的民調，分別是37%、9%、5%、34%。這項民調是日經調查公司於1日至2日針對全國18歲以上的男女實施包含手機在內的隨機跳號（random-digit-dial,RDD）方式電話民調，獲得784件回答，回答率37.2%。日本讀賣新聞也實施緊急民調顯示，石破內閣支持率51%。岸田內閣末期、上一次於9月13至15日的民調顯示內閣支持率是25%。民眾被問到對石破內閣及自民黨一級主管的人事是否肯定，回答「不肯定」者占43%；「肯定」者占35%。對於石破任森山裕擔任自民黨幹事長（黨秘書長）一事，「肯定」者占32%；「不肯定」者占37%。對於小泉進次郎被任命為自民黨選舉對策委員長一事，「肯定」者占53%；「不肯定」者占35%。自民黨的政黨支持率比上次民調多7個百分點，為38%，是日本身為七大工業國集團（G7）輪值主席國，於去年5月在廣島舉辦G7峰會所實施民調以來的水準。立憲民主黨的政黨支持率7%（上次是5%）、日本維新會3%（同上次）、公明黨3%（上次2%）、共產黨2%（上次2%）、無黨派40%（上次48%）。根據日本經濟新聞電子報，日本中央大學法律系教授中北浩爾留言指出，石破內閣支持率51%，從歷史來看，明顯偏低。原因可能受派閥小金庫事件影響，以及民眾對於石破的人事布局、儘速解散眾議員一事強烈批評。中北表示，比起岸田內閣支持率，石破內閣大幅上升，就現階段看，或許可說「疑似政權輪替」是成功了，但焦點是自民黨是否能在眾議院大選獲勝，具體而言，自民黨能否單獨取得過半席次，抑或自民黨與公明黨合計也能確保過半席次。日本年輕人協議會代表理事室橋祐貴指出，石破內閣支持率51%，同民眾對立憲民主黨代表（黨主席）野田的期待比例，今後石破內閣要加分並非易事，可能很快就有人感到失望。他還說，從自民黨總裁選舉第二輪投票結果可知，自民黨內已分為兩半，今後石破內閣持續失敗的話，可能很快就會出現逼宮的情形。（編輯：韋樞）1131003