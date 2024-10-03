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中颱山陀兒行徑詭譎，持續為南台灣帶來強風豪雨，預計中心在今（3）日上午至中午前後登陸。不過臉書粉專「高雄林小姐」貼出新聞報導，高雄路邊的排水孔蓋竟長出草和樹，讓她相當擔心排水孔堵塞，再度大淹水；而她1日PO出Google街景照，指出榕樹2022年就已經長出水溝蓋，「長出水溝蓋起碼要花一年，所以最起碼3年沒人去清這條水溝」。臉書粉專「高雄林小姐」日前貼出高雄市快車道馬路邊水溝孔蓋「長出樹來」的新聞報導，質疑「颱風來了，這些排水孔蓋長出來的樹和草都清好了嗎？擔心…」同時也PO出行車路過的影片，可以看到整排的水溝孔蓋全都長出了樹或草，讓她酸道「真的是樹...綠化得太嚴重！」「綠綠不是說路平燈亮水溝通是里長的事嗎？陳其邁里長在幹嘛？」「高雄林小姐」1日再PO出Google街景照，直呼「2022.4榕樹就已經長出水溝蓋耶...長出水溝蓋起碼要花一年，所以最起碼3年沒人去清這條水溝」。網友看到也紛紛留言，「果然暖男的綠化就是這麼高招」、「水溝有泥沙，樹木才會長成，所以水溝淤積已經不少時間了」、「令人羨慕的綠城市」、「這樣才是最對味的水高雄啊！」