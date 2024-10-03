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民眾黨主席柯文哲因捲入京華城弊案遭羈押禁見，至今將滿1個月，而日前他拒絕北檢第5度提訊。對此，前立委郭正亮認為，若羈押期限2個月到了，卻還不起訴，且還繼續延押，那柯文哲恐會爆發。郭正亮2日在節目《下班瀚你聊》表示，看柯文哲之後是不是會繼續拒絕約談，他認為柯文哲是有情緒的人，若憤怒一上來，爆發點很可能是，2個月羈押期到了，卻還不起訴，並繼續延押，「他就爆發了，他會說他都已經配合調查了，還要延押，是在幹什麼？」主持人黃暐瀚則指出，過去政治人物會有一些動作，例如不吃飯、不喝水；郭正亮表示，這當然有可能，到時候就看狀況。郭正亮指出，近期北檢也蠻認真辦案，不僅兵分29路搜索威京集團等處，還約談前北市兵役局長、鼎越開發前董事長朱亞虎、前柯競總財務長李文宗，甚至連沈春池文教基金會前秘書長童中白也約談，「還有7個人捐款，一個人30萬，這一定是一個一個確認的。」郭正亮認為，北檢已經算是認真在辦案，代表真的找不到金流，若找得到，怎麼可能會認真成這樣。