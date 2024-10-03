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泰國侏儒河馬「彈跳豬（Moo Deng）」因自帶迷因感而紅遍全球，網路上可以看到許多牠的梗圖和二創貼圖。日前「彈跳豬」吃飽後，突然跳起麥可·傑克森（Michael Jackson)的著名舞步「月球漫步」，讓在場遊客驚呼連連，大讚：「彈跳豬根本是國際巨星投胎轉世。」根據《美聯社》報導，「彈跳豬」非常不喜歡被灑水，或是被人強行抱起，每當出現這些狀況，牠就會想辦法「彈跳」逃走，或是瞪大雙眼、一臉氣噗噗，但偶爾牠也會露出可愛的模樣，擄獲大量粉絲的心。近期午餐時間，牠被拍到在媽媽身邊吃飽喝足後，開始在泥土地上平穩地滑行，並向後滑步，舞步近似於流行天王的「月球漫步」，引發熱議。「彈跳豬」目前住在春武里府芭達雅綠山國家動物園（Khao Kheow Open Zoo），與牠的父母和手足同住。自從「彈跳豬」爆紅後，動物園週末的平均單日遊客人數因牠從不到一千人，暴增至超過一萬人，平日遊客人數也有大約5000人左右，足見牠的魅力無法擋，遊客從世界各地慕名而來。