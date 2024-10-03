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▲蕭彤雯（右）和兒子的對話讓人哭笑不得。（圖／翻攝自蕭彤雯臉書）

颱風山陀兒侵台，接連兩天全台都停班課，前主播蕭彤雯在臉書上崩潰吶喊：「相信我！我絕對是全台最不想放颱風假的人之一！」更列舉出3個原因，引起許多網友共鳴。蕭彤雯表示，就算全國都放假，她也還是得去上班：「我們做現場節目，就跟以前我在新聞台一樣，沒在放颱風假的。」再來就是，她要上班，但小孩不上課就很麻煩：「早上起來還得做好他們的早餐才能出門，平常去學校吃就好，我愛學校。」第三點，蕭彤雯提到，小孩一直在家，就有很高的機率會激怒她，例如剛剛小孩就在問她，能不能要一個弟弟或妹妹，蕭彤雯無奈回：「喔….那你去問你爸啊….看他行不行。」結果兒子竟要她「再交一個就可以生」，讓夫妻倆哭笑不得。蕭彤雯說：「我則是震驚到說不出話….不知該怎麼回應這臭小子！」坦言心情就跟外面的天氣一樣，還沒平復，她也在留言處曬出啤酒瓶，從一瓶開到兩瓶，直呼：「一發不可收拾。」也讓感同身受的粉絲認同表示，這實在是太適合買醉了。