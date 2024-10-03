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山陀兒颱風來襲，花蓮撤離人數統計中央與地方呈現落差，總統賴清德1日6度質問縣長徐榛蔚，場面尷尬，不過事後證明縣府給出的數字才是正確的，讓藍委砲轟賴清德是「暴走立威」。對此，資深媒體人王淺秋透露，徐榛蔚說了一句話，讓她直呼「這句話實在委屈，聽了都替她感到心酸。」王淺秋2日在節目《大新聞大爆卦》諷刺，賴清德目光如豆，因自己得票率在花蓮不高，就故意找麻煩，不關心花蓮交通、產業問題，只為了撤離人數和徐榛蔚糾纏。王淺秋也透露，徐榛蔚接受她訪問時表示，有位老婦因要開車北上參加女兒婚禮，為了等蘇花公路搶通，守在超商兩天一夜；王淺秋痛批，山陀兒颱風還沒登陸，蘇花公路和北迴鐵路就已中斷，賴清德不僅不關心，竟只想找花蓮人報仇。王淺秋也提到，自己詢問徐榛蔚是否覺得委屈時，徐有些為難，最後僅表示「感謝賴總統關注地方民眾疏散問題，但我們真的需要幫忙。」至於是否有向賴清德反映花蓮交通問題，徐榛蔚則說「我們不太有機會碰到賴總統」，讓王淺秋聽了直呼「這句話實在委屈，聽了都替她感到心酸。」