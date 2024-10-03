民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押即將滿月，日前檢方提審，遭柯文哲拒絕，外界認為柯文哲是想跟檢方攤牌。挺柯名醫沈政男說，柯文哲這次拒絕應訊，就是三個字：摔病歷。
沈政男說，在醫院，住院太久，變成超長住院，健保會有意見，院方也會有意見，感控更會說，有併發症風險！但羈押，隨你愛怎麼辦就怎麼辦，如果兩個月不夠，就多關你兩個月。從柯文哲的角度來看，根本兩個禮拜就可以結案了，怎麼搞那麼久？浪費我的時間！就摔病歷了。
沈政男說，柯文哲已經不願多次配合檢方，第一次是剛被傳去檢廉詢問，問了一個晚上都在問政治獻金，不是問京華城，阿北火大了，轉身就要離去，結果被當庭逮捕。第二次是檢方聲押失敗，抗告到高院後，地院准予羈押，然後阿北放棄抗告，要你們趕快辦一辦吧。
沈政男說，然後就是這一次了，問了四次，得到什麼？還是在政治獻金裡打轉啊！跟一個月前的第一天，完全一樣！這叫垃圾進，垃圾出，你一開始就做出垃圾假設，得到的結論當然只能是垃圾。怎麼可能，賄賂管道是透過政治獻金？政治獻金本身就是一個防呆機制，不讓你有機會收買政治人物，不是嗎？
沈政男說，柯文哲以前有被偵訊，但應該不知道，原來台灣司法辦案審案，是這樣的水準啊！這一個月來，體會太深了。體會什麼？台灣的法學水準跟醫學，差距太大了！不是只有檢察官與法官，連一些網紅律師與名嘴，就是四個字：讓人搖頭。你在醫院這樣亂搞，下場就是出人命，而在司法體系，呵，竟然是實現正義。在醫院，如果有人這樣亂搞，下場就是被摔病歷。
我是廣告 請繼續往下閱讀
沈政男說，柯文哲已經不願多次配合檢方，第一次是剛被傳去檢廉詢問，問了一個晚上都在問政治獻金，不是問京華城，阿北火大了，轉身就要離去，結果被當庭逮捕。第二次是檢方聲押失敗，抗告到高院後，地院准予羈押，然後阿北放棄抗告，要你們趕快辦一辦吧。
沈政男說，然後就是這一次了，問了四次，得到什麼？還是在政治獻金裡打轉啊！跟一個月前的第一天，完全一樣！這叫垃圾進，垃圾出，你一開始就做出垃圾假設，得到的結論當然只能是垃圾。怎麼可能，賄賂管道是透過政治獻金？政治獻金本身就是一個防呆機制，不讓你有機會收買政治人物，不是嗎？
沈政男說，柯文哲以前有被偵訊，但應該不知道，原來台灣司法辦案審案，是這樣的水準啊！這一個月來，體會太深了。體會什麼？台灣的法學水準跟醫學，差距太大了！不是只有檢察官與法官，連一些網紅律師與名嘴，就是四個字：讓人搖頭。你在醫院這樣亂搞，下場就是出人命，而在司法體系，呵，竟然是實現正義。在醫院，如果有人這樣亂搞，下場就是被摔病歷。
更多「京華城案搜索柯文哲」相關新聞。