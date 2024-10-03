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▲葉珂說自己跟台灣人聊天5分鐘的話就會變台灣腔，然而她的台灣腔被質疑是在故意模仿林志玲。（圖／葉珂 微博）

▲許多網友猜測葉珂的年紀是1985年生，對此她公開自己是1992年生（圖／葉珂 微博）

黃曉明9月時在微博發文，承認與網紅葉珂「正式交往中」，這也是他和Angelababy（楊穎）在2022年離婚後，首度公開戀情，讓原本只是網紅的葉珂受到大眾極高關注，最近她開直播和粉絲互動，展示自己「隨意切換腔調說話」的技能，卻遭到網友質疑她是在模仿黃曉明的女神林志玲，要她別碰瓷，還有人笑說：「難怪黃曉明會喜歡」。葉珂在直播中提到，因為自己剛和東北的朋友通完20幾分鐘的電話，所以講話有點變成東北腔，要網友別介意，過一陣子就會慢慢改回來，她宣稱如果有東北人跟她聊天10分鐘，她就會變東北腔；如果有台灣人跟她聊天5分鐘，那她就會變台灣腔，接著還示範用台灣腔講了幾句話。然而葉珂的台灣腔卻被網友指出「和林志玲很像」，眾所皆知黃曉明的女神是林志玲，因此許多粉絲留言表示有點像低配版林志玲，難怪黃曉明會喜歡她，但也有林志玲的粉絲感到不滿，認為葉珂是在刻意模仿，直批：「放過我女神林志玲」、「別碰瓷！」另外直播中被問到年紀時，葉珂表示自己是1992年生，對於網友們猜測她是1985、1987或1988年出生，雖然有些無語，但她強調並不是不滿被說年齡大，而是因為覺得有些人似乎覺得「把女生年紀說大」是一種貶低，可以以此來攻擊她，她認為並非如此，就算是1985年生她也覺得很好，希望女性能以友好的心態對待彼此。