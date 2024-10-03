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美國總統大選即將在11月登場，先前頻頻公開力挺美國前總統川普的特斯拉執行長馬斯克，近日被爆料，在近年來就持續秘密贊助一個保守派政治團體「建設美國未來」（Building America’s Future），顯示出他在今年7月挺川之前就已經在默默支持右翼團體。根據路透社引述4名熟悉捐款情況的人士報導，馬斯克在近年來秘密贊助了一個保守派團體。其中兩名媒體人指出，馬斯克對一個名為「建設美國未來」（Building America's Future）的右翼團體捐款，最早可以回溯到2022年。其中一名人士和第三名消息人士表示，這些捐款金額高達數百萬美元，幫助該團體提升了影響力，並且其組織的廣告和社群媒體活動多次批評拜登政府及其進步政治主張，而這些議題也正是馬斯克近年來頻繁反對的對象。路透社無法確定具體的捐款金額及時間點，也無法找到能將馬斯克與該組織連結起來的證據文件。在2日時，《華爾街日報》報導稱，馬斯克還資助了其他共和黨組織。馬斯克對此並未置評，「建設美國未來」發言人也未對此發表評論。馬斯克旗下有著特斯拉、太空探索公司SpaceX以及社群媒體平台X。報導指出，長期以來，馬斯克一直避免被認為偏向美國的任何主要政黨，即便在今年3月，也就是他公開支持川普並宣布將資助一個反對民主黨的政治行動委員會之前，馬斯克還發出聲明稱，「為了明確起見，我不會捐款給任何總統候選人。」然而，對「建設美國未來」的捐款表明了，馬斯克已經利用他龐大的財力來資助右翼事業。不過「建設美國未來」作為一個非營利組織，根據聯邦法不需披露其財務來源。雖然這類組織不能資助候選人的政治競選活動，但它們可以推動政治主張，因此這類組織被稱為「黑錢」團體，用來掩蓋影響力活動的資金來源，無論是在民主黨還是共和黨都很常見。據四名知情人士透露，馬斯克對「建設美國未來」的捐款一直保持高度機密。三名人士是由該組織或與該組織有關的高階主管告知捐款情況，第四名人士則是在馬斯克的助手諮詢下才了解此事。據美國政府數據，「建設美國未來」的收入從2021年的約1100萬美元增至2022年的約5300萬美元，當時兩位消息人士稱馬斯克正式從2022年開始的。目前尚不清楚馬斯克是否仍資助該組織，也無法確定他總共捐了多少錢。在過去兩年裡，「建設美國未來」針對拜登政府發起了一系列攻擊，包括非法移民問題，這也是馬斯克經常評論的話題。該組織最近發布的一段反移民影片，指責副總統賀錦麗（Kamala Harris）「領導了」非法移民的「入侵」，並指責她「總是優先考慮非法移民」。馬斯克的政治傾向近年來逐漸右傾。雖然他曾表示投票支持民主黨的總統候選人，包括拜登和希拉蕊，但他後來公開批評現任政府，稱白宮對特斯拉和SpaceX態度「非常冷漠」。白宮發言人拒絕評論。