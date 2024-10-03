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山陀兒颱風目前已經在台灣家門口，預測今（3）日上午至中午期間會從南部地區登陸，全台22縣市昨日和今日都停班停課，台南市、高雄市、屏東縣、嘉義縣、台東縣、花蓮縣更是進入第3天颱風假，民眾也相當關心是否會繼續放颱風假。對此，台南市長黃偉哲強調，市府將更審慎考量，一切以市民的人身安全為首要考量。因應颱風山陀兒來襲，台南市災害應變中心1日上午8時起成立一級開設，台南市長黃偉哲2日晚間6時30分主持第四次工作會報，要求各局處記取過往經驗全力防備可能出現的災情。由於台南市自1日起已連續放3天颱風假，黃偉哲表示，對於是否放颱風假，民眾都非常關心，面對接下來是否還會放假，市府必須更審慎考量，一切以市民人身安全為首要考量。黃偉哲表示，目前台南市尚無災情傳出，但希望各局處都能記取過往經驗，事前全力加以防範。例如上次凱米颱風期間因曾文溪水位高，又適逢水庫洩洪，內水來不及宣洩導致部分地區積淹水，他要求水利局本次務必加以防範，絕不容許類似事件再度發生。另外針對各區年長或患有慢性病、需洗腎的民眾，也指示民政局應提早通知儲備藥品或勸導自願性撤離，以避免發生受颱風影響導致藥品不足情況。水利局指出，因應颱風低壓引發海平面升高，水利局已經在安平區、七股區、將軍區關閉防潮閘門及設置抽水機，避免海水溢淹。抽水站運轉情形部分，截至10月2日17時止，計華宗、本淵寮B等38座抽水站啟動抽水，總抽水量約154萬噸，且移動式抽水機已佈設及測試完成計494台，另外中央單位支援4台，已於鹽水區、永康區布設完畢。另，在交管道安部份，工務局表示南市目前計有鹽水溪過水便橋、土庫過水便橋等18座橋梁預警性封閉；白河區白河瓦窯子、新市區三舍里涵洞、官田區西庄堤防防汛道路等3處路段道路封閉。黃偉哲最後責成市府各相關單位，於颱風侵襲期間務必做好防颱整備並注意彼此之間的橫向聯繋，呼籲市民對於私人所屬的廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔等物，務必加強固定措施，避免受強風豪雨傾倒而發生傷人的意外，共同維護公共安全。