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山陀兒颱風移動速度緩慢、且路徑變幻莫測，昨北台灣沒什麼風雨卻停班課，除了企業界跳腳之外，民進黨前立委鄭運鵬也大酸北北基桃是放「罷免颱風假」。對此，台北市長蔣萬安今（3）日強調，台北市每天平均有350萬通勤、通學人口，停班課都是依照相關風力雨量預測並綜整四縣市狀況決策，「我們絕對是以市民的生命財產安全為優先考量」。台北市長蔣萬安今早主持北市山陀兒颱風第4次工作會報後受訪表示，台北市目前傳出的178件災情中，以路樹傾倒79件為最大宗；另有招牌掉落、隧道道路等零星災情。針對各界質疑，昨天北台灣無風無雨卻停班課，不但企業界老闆跳腳，前立委鄭運鵬也酸北北基桃放的是「罷免颱風假」。蔣萬安嚴正回應，北市石牌昨達到9級陣風、山區更有10到11級；包含路樹傾倒、招牌掉落跟隧道道路都有傳出災情。蔣萬安說：「我們絕對都是以市民的生命財產安全為最優先考量。」依照相關標準跟四縣市狀況綜整決策。尤其台北市平均每天白天有350萬人通勤、通學，「特別在鄰近縣市停課，而家長沒有停班，確實造成很多家庭、社會上面的困擾。」此外，氣象團隊資訊顯示風力都有9到11級，招牌掉落也都是風險，絕對不能掉以輕心。