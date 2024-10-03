我是廣告 請繼續往下閱讀

山陀兒颱風路徑詭異、移動速度緩慢，北北基桃今（3）日停班課第二天。台北市長蔣萬安表示，今天下午台北的風雨感受就會增強，呼籲市民還是要嚴陣以待，不可掉以輕心。至於明天有沒有機會再停班課？蔣萬安則保守表示，「絕對以市民生命財產安全為優先」，將嚴密掌握相關資訊做出判斷。台北市長蔣萬安今早主持北市山陀兒颱風第4次工作會報後受訪表示，根據氣象團隊最新回報，預計今天中午以前，山陀兒颱風就會從高雄、台南處登陸，接下來對台北可能造成風力跟雨量影響衝擊，「預估陽明山區累積雨量最高400毫米，已超過停班課標準。」蔣萬安指出，這次也感受到山陀兒風力蠻強的，預測在幾個區域風力會來到9級陣風、山區10到11級。尤其文化大學今早已測到10級風力、大屯山也有11級，還是必須嚴陣以待，「料敵從寬，禦敵從嚴」。至於各界關注明天是否有機會再停班課？蔣萬安則強調，停班課有一定標準，北市都是依照現行機制以及基北北桃四縣市大家共同討論，晚間八點決策後宣布。這部分也再次強調，因為共同生活圈的關係，台北市每日平均日間通勤、通學人數350萬，不管是根據雨量、風勢以及可能發生的災情、對市民生活的影響最重要，「我們不希望造成民眾安全上的風險」，一定會在綜合考量後做出決定，並與氣象等相關團隊密切聯繫、掌握資訊做出判斷。