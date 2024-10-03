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▲朴敘俊、韓韶禧（右）主演的《京城怪物2》，可能有第三季。（圖／Netflix）

▲《黑白大廚》是由韓國100名廚師展開烹飪階級戰爭，被網友譽為「2024年度最下飯大作」。（圖／Netflix提供）

▲庭沼珉（右）主演韓劇《媽媽朋友的兒子》，重逢青梅竹馬丁海寅。（圖／Netflix）

▲《人生清理員》逼真還原火災場景，鳳小岳與宋芸樺一秒入戲。（圖／果陀娛樂提供）

颱風山陀兒侵台，連續兩天全台停班課，在家不妨打開電視與串流平台追劇，《NOWnews今日新聞》也整理出登上台灣本日Top 4的戲劇、節目，讓大家在家不無聊。9月27日上線的韓劇《京城怪物2》延續第一季，講述第一季的78年後，以首爾為背景，朴敘俊飾演的「浩載」與韓韶禧飾演的「采燕」將再續前緣，打破時空背景的限制再次陷入戀情中。榮登Netflix第2名的韓國實境秀《黑白大廚》目前更新到第10集，第11集將於10月8日上線，以殘酷的淘汰機制，由80位「黑湯匙」無名廚師，對決20位「白湯匙」的菁英廚師，料理對決緊張又刺激。丁海寅和庭沼玟在劇中原本是青梅竹馬，後來丁海寅終於鼓起勇氣向對方告白並交往，本週六即將迎來完結篇，預告中丁海寅打算求婚，不知道又會鬧出什麼插曲，令人期待。由鳳小岳、宋芸樺主演的《人生清理員》即將進入收官階段，上一集最後停留在「明日清潔社」因為火災暫停營業，為了求生，飾演「萬兔」的黃冠智到其他清潔社打工，結果卻讓自己陷入危險，和好兄弟鳳小岳再見面，竟是以這樣的方式。