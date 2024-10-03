颱風山陀兒侵台，連續兩天全台停班課，在家不妨打開電視與串流平台追劇，《NOWnews今日新聞》也整理出登上台灣本日Top 4的戲劇、節目，讓大家在家不無聊。
1.《京城怪物2》朴敘俊、韓韶禧再續前緣
9月27日上線的韓劇《京城怪物2》延續第一季，講述第一季的78年後，以首爾為背景，朴敘俊飾演的「浩載」與韓韶禧飾演的「采燕」將再續前緣，打破時空背景的限制再次陷入戀情中。
2.《黑白大廚》用食物呈現人生 一看就停不下來
榮登Netflix第2名的韓國實境秀《黑白大廚》目前更新到第10集，第11集將於10月8日上線，以殘酷的淘汰機制，由80位「黑湯匙」無名廚師，對決20位「白湯匙」的菁英廚師，料理對決緊張又刺激。
3.《媽媽朋友的兒子》丁海寅、庭沼玟譜出青梅竹馬愛戀
丁海寅和庭沼玟在劇中原本是青梅竹馬，後來丁海寅終於鼓起勇氣向對方告白並交往，本週六即將迎來完結篇，預告中丁海寅打算求婚，不知道又會鬧出什麼插曲，令人期待。
4.《人生清理員》宋芸樺、鳳小岳賣命清理死亡現場
由鳳小岳、宋芸樺主演的《人生清理員》即將進入收官階段，上一集最後停留在「明日清潔社」因為火災暫停營業，為了求生，飾演「萬兔」的黃冠智到其他清潔社打工，結果卻讓自己陷入危險，和好兄弟鳳小岳再見面，竟是以這樣的方式。
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9月27日上線的韓劇《京城怪物2》延續第一季，講述第一季的78年後，以首爾為背景，朴敘俊飾演的「浩載」與韓韶禧飾演的「采燕」將再續前緣，打破時空背景的限制再次陷入戀情中。
2.《黑白大廚》用食物呈現人生 一看就停不下來
榮登Netflix第2名的韓國實境秀《黑白大廚》目前更新到第10集，第11集將於10月8日上線，以殘酷的淘汰機制，由80位「黑湯匙」無名廚師，對決20位「白湯匙」的菁英廚師，料理對決緊張又刺激。
3.《媽媽朋友的兒子》丁海寅、庭沼玟譜出青梅竹馬愛戀
丁海寅和庭沼玟在劇中原本是青梅竹馬，後來丁海寅終於鼓起勇氣向對方告白並交往，本週六即將迎來完結篇，預告中丁海寅打算求婚，不知道又會鬧出什麼插曲，令人期待。
4.《人生清理員》宋芸樺、鳳小岳賣命清理死亡現場
由鳳小岳、宋芸樺主演的《人生清理員》即將進入收官階段，上一集最後停留在「明日清潔社」因為火災暫停營業，為了求生，飾演「萬兔」的黃冠智到其他清潔社打工，結果卻讓自己陷入危險，和好兄弟鳳小岳再見面，竟是以這樣的方式。
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