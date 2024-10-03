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山陀兒颱風來襲，總統賴清德1日往中央災害應變中心與各縣市首長開連線會議，卻因花蓮撤離人數統計中央與地方呈現落差，6度質問縣長徐榛蔚，場面尷尬；日前賴清德還被衛福部長邱泰源爆料打電話去罵環境部長彭啟明，甚至還傳出出席茶敘，因禮節問題飆罵將官。對此，前立委郭正亮認為，賴清德現在「諸事不順」，很容易動怒，得票沒過半，立委席次也沒過半，現在每天拿關刀揮來揮去。郭正亮2日在節目《下班瀚你聊》表示，賴清德至今執政四個月，給他的感覺是很容易動怒，諸事不順的感覺，這指的也是政府裡面也很亂，例如行政院長卓榮泰備詢，很多意見都和部會首長不一樣，邱泰源說會努力做到健保點值達到每點0.95元，卓榮泰卻說不可能；至於國土規劃法，卓榮泰意見也和內政部長劉世芳不一致；還有賴清德去國防部，出來的新聞有這麼多版本，這也不可思議，讓人感覺這個政府有點顛簸，沒辦法整合各種聲音。郭正亮續指，至於民進黨內，賴清德邀請綠委吃飯，結果就有12個立委沒有出席餐敘，接著賴清德又下軍令要綠委全勤程序委員會、委員會、院會，「真是拜託！」郭正亮直言，其實老百姓沒有那麼關心政治，這是一種整體的感覺；而賴清德現在是「諸事不順」，不順的時候情緒就出來了。郭正亮指出，前總統蔡英文比賴清德聰明10倍，這也牽涉到領導統御能力和人際關係，蔡英文在這方面比較強，「我以前說賴清德是鬥雞，現在還有另一個特質，就是直球對決」。郭正亮指出，其實蔡英文也有鬥爭的一面，他也引用前行政院長謝長廷的說法，蔡英文是用沙西米刀，賴清德就是拿關刀；但賴清德的局並非像蔡英文執政時立委過半，賴清德是得票沒過半，立委也沒過半，每天拿關刀揮來揮去。