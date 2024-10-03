MLB美國職棒國聯外卡賽，紐約大都會今（3）日續在客場出戰密爾瓦基釀酒人，前役以4：8在主場黯然落敗的釀酒人，今日則是重新振作，靠著當家20歲大物外野手Jackson Chourio單場敲出雙響砲，終場就以5：3逆轉取勝，目前2隊系列賽各拿下1勝，明日將進行關鍵殊死戰。而Chourio今日炸裂雙響砲，如今也以20歲又205天相當年輕的年紀，寫下3大難得紀錄。
Chourio單場炸裂雙響炮 寫下3大難得紀錄
大都會今天推派左投Sean Manaea擔綱先發，首局首打席面對到釀酒人20歲大物新人Jackson Chourio，Chourio則是毫不客氣，在球數2好球沒有壞球情況下，鎖定一顆95英里的伸卡球，一棒敲出右外野方向陽春砲，這是Chourio生涯在季後賽上的首轟，他也以20歲又205天的年紀，正式成為MLB史上最年輕能夠在季後賽上，擔任開路先鋒並且開轟的球員。
隨後來到8局下半，原先以2：3一分落後的釀酒人，這時Jackson Chourio再度站出來幫助球隊，面對到大都會後援投手Phil Maton，他一棒敲出追平比分的陽春砲，單場炸裂雙響砲，進帳2分打點，隨後Garrett Mitchell也在該局敲出2分砲，終場釀酒人就以5：3逆轉擊敗大都會搶下勝利，也避免連2戰輸球遭到淘汰。
根據美媒報導，Jackson Chourio如今也成為大聯盟史上第2年輕，在季後賽單場敲出雙響砲的球員，僅次於1996年世界大賽G1的亞特蘭大勇士傳奇強打Andruw Jones，當時Jones的年紀有19歲又180天。不僅如此，Chourio也成為自1928年傳奇打者貝比魯斯（Babe Ruth）之後，史上第2位在季後賽單場敲出2支追平全壘打的球員，單場寫下3大難得紀錄。
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大都會今天推派左投Sean Manaea擔綱先發，首局首打席面對到釀酒人20歲大物新人Jackson Chourio，Chourio則是毫不客氣，在球數2好球沒有壞球情況下，鎖定一顆95英里的伸卡球，一棒敲出右外野方向陽春砲，這是Chourio生涯在季後賽上的首轟，他也以20歲又205天的年紀，正式成為MLB史上最年輕能夠在季後賽上，擔任開路先鋒並且開轟的球員。
隨後來到8局下半，原先以2：3一分落後的釀酒人，這時Jackson Chourio再度站出來幫助球隊，面對到大都會後援投手Phil Maton，他一棒敲出追平比分的陽春砲，單場炸裂雙響砲，進帳2分打點，隨後Garrett Mitchell也在該局敲出2分砲，終場釀酒人就以5：3逆轉擊敗大都會搶下勝利，也避免連2戰輸球遭到淘汰。
根據美媒報導，Jackson Chourio如今也成為大聯盟史上第2年輕，在季後賽單場敲出雙響砲的球員，僅次於1996年世界大賽G1的亞特蘭大勇士傳奇強打Andruw Jones，當時Jones的年紀有19歲又180天。不僅如此，Chourio也成為自1928年傳奇打者貝比魯斯（Babe Ruth）之後，史上第2位在季後賽單場敲出2支追平全壘打的球員，單場寫下3大難得紀錄。