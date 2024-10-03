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曾因「太鼓達人」太空人偷暗號事件被解雇的教頭A.J. Hinch，今年在美國職棒大聯盟（MLB）美聯外卡系列賽中，率領底特律老虎以2連勝逆轉擊敗休士頓太空人隊，完成對老東家的甜蜜復仇，並帶領老虎隊11年來首次晉級季後賽分區系列賽。老虎隊作為美聯中區第三種子，在外卡系列賽首戰獲勝，第二戰又逆轉擊敗太空人隊，以二連勝上演「下剋上」，晉級5戰3勝制的分區系列賽，接下來將要對上克里夫蘭守護者隊。當太空人最後一名打者Mauricio Dubon擊出軟弱的二壘滾地球出局後，老虎隊球員一齊衝向投手丘後方，全員歡慶晉級分區系列賽。轉播單位美國全國廣播公司（ABC）主播激動喊道：「汽車城底特律的魔法繼續！」A.J. Hinch曾於2015年至2019年間擔任太空人隊總教練，期間四度打進季後賽，兩次闖入世界大賽，並在2017年領軍太空人奪得隊史首座世界大賽冠軍。然而，該年度太空人隊被爆出偷暗號醜聞，俗稱「太鼓達人」作弊事件，A.J. Hinch因此在2020年被解雇，並遭大聯盟處以一年的禁賽處分。2021年，A.J. Hinch重返大聯盟，接手連續4年戰績不佳的底特律老虎隊。執掌老虎兵符4年後，A.J. Hinch終於在季後賽對陣老東家，並且完成了「復仇」。當被問到「擊敗老東家感覺如何？」，A.J. Hinch先是露出一絲微笑，並說道：「棒球真是太棒了，太不可思議了，能夠成為老虎隊的一員，我將永遠感謝。」此次太空人失利，結束球隊連續7年晉級聯盟冠軍賽的紀錄。德州當地媒體更寫下：「A.J. Hinch是建立太空人王朝，並親手終結王朝的男人。」