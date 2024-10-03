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有媒體報導指出，總統賴清德日前於國防部將官晉任典禮後的茶會中，因有總統府幕僚指示，所以將官們在賴清德進場時仍坐著並無起立，結果讓賴清德怒斥高階將領。國防部對此回應，媒體報導顯屬誇大謬誤。前立委蔡正元批，賴清德耍官威耍過頭，已故前總統蔣經國，都沒這樣耍皮條。蔡正元在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，蔣經國對將官都客客氣氣，因為蔣經國很清楚，自己的生命安全和國家安全，都靠這些將官維護，所以對將官都是懷柔、包容。他諷賴清德，是北韓領導人金正恩嗎？這領導統御的方式不對，即使將官言行不妥，也該是私下關心，不是在公開場合大罵。此外，賴清德日前也在災防會議6問花蓮縣長徐榛蔚。蔡正元也舉前總統蔡英文為例，蔡英文去防災中心時，有官員起立，她會要人坐下就好，雖然蔡英文常常都是念稿子、念完稿就走人，但官員會被激勵到，像賴清德那樣大聲訓斥徐榛蔚，其他官員看了做何感想？