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馬來西亞柔佛動物園（Zoo Johor）8月底重新開張，有網友分享園內的動物「吃好睡飽」，還拍到猛獸不顧儀態睡到流口水、張開雙腿的畫面，引起網友瘋傳。網友syariliza在TikTok發佈一則她最近參觀柔佛動物園時，在獅子圍欄中拍攝到的畫面。只見獅子睡超熟，還不小心流下口水；另一隻獅子則是仰腳朝天，睡得沒有「萬獸之王」的威儀。這則影片在短短三天內就已吸引30萬人瀏覽，獲4萬人按讚和上千人留言。有網友分享，他到訪柔佛動物園兩次，這兩隻獅子也都在睡覺，還開玩笑指牠們是「薪水小偷」。有網友指獅子是夜間活躍的動物，建議柔佛動物園開辦夜間動物園，才能看到牠們活動，不然白天其實是牠們的睡覺時間。柔佛動物園又稱新山動物園，建於1928年，是馬來西亞乃至亞洲比較早的動物園之一。創建者為已故的柔佛國王蘇丹伊布拉欣·伊本和蘇丹阿布巴卡，由於門票十分便宜，深受大眾喜愛。