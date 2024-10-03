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以色列與黎巴嫩真主黨之間的衝突不斷升級，周邊的伊朗也有加入戰局的意味，使中東局勢更加升溫。各國紛紛從黎巴嫩撤僑，中國也先後撤離了兩批、共215人。不過中國外交部後續受訪證實此事時，卻稱當中「包括3位香港公民和1位台灣同胞」。根據新華社，隨著以黎衝突升級，中國政府組織先後進行兩批撤僑行動，第一批69名在黎巴嫩中國公民及11名外籍家屬乘船前往賽普勒斯，第二批146名在黎巴嫩中國公民及5名外籍家屬則乘坐中國撤僑包機返回北京。中國國航CCA061於1日早上8時50餘分起飛，前往黎巴嫩貝魯特國際機場，在2日早上5時許，146名在黎巴嫩中國公民及5名外籍家屬搭乘包機安全抵達北京首都國際機場。據悉，中國國航撤僑包機飛經哈薩克、東歐南部、敘利亞等國空域，從約旦北上黎巴嫩，最終完成任務。中國外交部領事司（領事保護中心）副司長張洋後續接受媒體採訪時證實，「截至到今天我們已分兩批次，安全撤離了215位中國公民，其中包括3位香港居民和1位台灣同胞。」此外，第一批撤離黎巴嫩的中國公民，則是在9月30日時，搭乘中國遠洋海運集團的「新廈門輪」自貝魯特出發，歷經9小時的航行後，抵達賽普勒斯。隨著衝突升級，各國紛紛進行撤僑行動，英國也安排專機協助撤離滯留在黎巴嫩的英國公民，第一架撤離航班於2日晚間8時40分前抵達伯明翰國際機場，途中經停布加勒斯特。英國也表示會隨時準備為仍留在該國的5000名英國國民及其家屬安排更多撤離航班。