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▲高雄今（3）狂風暴雨，阿伯從自家探頭查看雨勢，盼望風雨早點停歇。（圖／記者葉政勳攝）

▲新北市瑞芳區的圓山福德宮，鐵皮倉庫被落石砸出一個大洞。（圖／瑞芳大小事臉書）

▲基隆河暴漲導致瑞芳地區多處淹水。（圖／翻攝畫面）

▲高雄有外出的騎士慘被強風吹到無法往前，摔車倒地不起。（圖／翻攝記者爆料網）

▲高雄仁武鄉一早有商用大冰箱被吹到馬路上，目擊者虧「冰箱兒登路（馬路）了」。（圖／{仁武人}※大小事臉書）

氣象署預估山陀兒颱風（Krathon）來襲，中央氣象署一早7時25分罕見發布「颱風國家級警報」，提醒颱風中心將通過，高雄、屏東部分地區恐出現平均12級風或陣風14級以上風力，請民眾儘速至室內躲避。而根據中央災害應變中心地13次工作會報最新統計，截至今（3）早8時30分，山陀兒還沒登陸已奪走2條人命、2人失蹤、123人受傷，全台超過10萬戶曾停電，目前仍有1.8萬戶無電可用。《NOWnews今日新聞》將持續彙整全台災情，並不斷更新。中央災害應變中心地13次工作會報資料顯示，山陀兒登陸前奪走的兩條人命，分別發生在花蓮縣及台東縣。📍10月1日 11時許花蓮縣壽豐鄉一名年約70歲的男子在家中修剪樹木，不慎從3米高處墜落，經送醫後仍在2日宣告不治。📍9月30日17時許台東縣一名年約66歲男性開車行經台9線392公里處，不慎撞到路邊落時，經送醫急救後仍在2日傷重不治。颱風來襲，全台下起強勁雨勢，由於豪雨不斷，巨大落石擊中位於新北市瑞芳區的圓山福德宮，鐵皮倉庫被砸出一個大洞，所幸該處僅有堆放雜物，並未造成人員傷亡。基隆、瑞芳地區下起大雨，基隆瑞工隧道往平交道方向上午7時發生土石流，目前現場道路雙向封閉，警消以及台電人員已到場處理。基隆市八斗子往瑞芳方向道路也出現嚴重積水狀況，詳細狀況仍有待進一步了解。今日各地風力明顯偏強，尤其清晨至上午臺南、高雄及屏東沿海空曠地區將有14級左右強陣風，高雄有外出的騎士慘被強風吹到無法往前，摔車倒地不起，畫面十分驚悚。高雄市三民區一名女網友在Threads上傳一段影片，表示昨（2）晚去趟好市多回家，發現放2樓露臺的洗脫烘一體成型洗衣機被強風吹跑，只剩電線、水管等管線還「牽著」，直呼：「不要再說高雄無感了！」台電今（３）日上午9時統計，全國曾停電戶數10.9萬戶，其中已有9.7萬戶、逾82%已修復，還有1.8萬戶尚未復電，其中以屏東縣1.1萬戶最多，將持續搶修。