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洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平結束驚人賽季後，不僅打破多項紀錄，還創下大聯盟史上首次單季「54轟59盜」偉業。不過，從數據表現來看，本季大谷薪水僅領200萬美元，卻顯得異常低廉，美媒《FOX Sports》更直言：「無論怎麼看，大谷薪水真的都太低了，性價比太扯。」今年對大谷來說是特別的一年，整季出賽159場，打擊率.310，擊出54支全壘打，貢獻130分打點，並跑出59次盜壘成功，OPS（攻擊指數）高達1.036。大谷不僅打破了鈴木一朗的盜壘紀錄、松井秀喜打點等多項日本選手紀錄外，還成為大聯盟史上首位達成單季「50轟50盜」的球員。去年冬天，他與洛杉磯道奇隊簽下為期10年總值7億美元（約合224億新台幣）體壇史上最大張合約，但其中97%的金額，即6.8億美元（約合218億新台幣），將採延後支付方式。本季大谷的年薪僅為200萬美元（約合6411萬新台幣），超高性價比成為外界熱議的焦點。美媒《FOX Sports》形容大谷是「最卓越、最具魅力且最受歡迎的超級巨星，是棒球迷對於現代與未來期望的完美化身。」《FOX Sports》指出：「在整個大聯盟當中，沒有一位球員能像這位日本人一樣重要，大谷翔平為整個棒球界帶來了超過10億美元的無形價值，甚至遠超這個數字，無論從哪個角度來看，大谷翔平的薪水都太低了。」