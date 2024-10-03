我是廣告 請繼續往下閱讀

明年度中央政府總預算卡關，藍白要求退回重編，否則拒審，行政院長卓榮泰找立法院長韓國瑜求助。總統府副秘書長張惇涵提醒，韓國瑜曾說「莫忘世上苦人多」，預算是要用來照顧人民、做地方建設的。藍委李彥秀批，韓國瑜努力化解朝野爭議，邀請餐敘，張惇涵就來破壞和諧，總統賴清德在玩兩手策略嗎？李彥秀說，依據《總統府組織法》，總統府副秘書長是協助總統聯繫，是「沒有聲音的總統幕僚」，但現在張惇涵卻可以上節目，肆無忌憚公開對立法院、在野黨指指點點，甚至將總預算案責任推給韓國瑜，用假訊息情勒在野黨與台灣人民，破壞憲政體制。李彥秀提到，韓國瑜努力化解朝野爭議，明天要邀請吃和解飯，結果張惇涵就跳出來扮黑臉破壞朝野和諧氣氛，張惇涵上節目是執行賴清德總統的意志嗎？賴清德與行政院長卓榮泰，一個扮白臉、一個扮黑臉，根本是玩兩手策略，如果民進黨沒有真心誠意，再好喝的咖啡，再豐盛的火鍋，也是難看的政治作秀。