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▲史丹利發文回擊依依的指控，強調自己並未阻止過家人跟依依見面。（圖／史丹利 臉書）

▲依依與史丹利離婚後，家人由男方撫養。（圖／史丹利 臉書）

雙胞胎女星依依（蔡依伶）在去年底和前夫史丹利宣布離婚，結束10年婚姻，離婚後依依被外界質疑把家人都讓男方養，對此她開直播語帶哽咽澄清自己不可能不愛家人，另外也宣稱自己賺錢養自己，沒有收過前夫送的名牌包，然而今（3）日史丹利發長文回擊依依根本不是個稱職的母親，自己也有送過對方名牌包還被嘲笑，怒轟依依直播的內容「全都不是事實」！史丹利在文中列出4點整理說明，首先他表示從去年12月離婚到現在，依依要求和家人見面的次數大約是6次左右，只要時間和狀態允許他一定會盡力配合，並不會阻止見面，除了已經有安排好行程的時候以外，史丹利表示自己未阻止過家人跟依依見面，然而對方卻將他形容得不讓他們見面一樣，讓他很受傷。另外對於依依說從未收到他送的名牌包一事，史丹利也表示「依依可能忘記了」，指出去年還是前年其實就送過了一個，當天因為被依依嘲笑、心意被打槍，他隔天還直接帶去門市退換貨，史丹利質疑，難道有買但拿去退換貨就不等於有收過了嗎？史丹利還爆料依依在離婚時就表明：「可以不需要孩子，需要的只是生活上的保障。」在10年婚姻內依依幾乎沒有在做家事，家人出生後的衣食住行絕大部分都是由史丹利負責的，這個月的家長會時家人在媽媽那邊，多次提醒下還是大遲到，不但沒參加到發表會，連說明會都直接跳過不參加。質疑依依既然不是稱職的媽媽，卻還一直在網路上訴說婚姻是非、利用輿論攻擊的目的何在？史丹利透露依依的確提過想要一起住在同個屋簷下照顧家人，一開始他也認為可以試看看，然而離婚後依依直接把他家當飯店使用，自由進出、不常回家，還會挑戰他的育兒方式，因此為了家中氛圍，史丹利才提出要分開育兒，不要互相干涉。他強調自己並未違反任何離婚協議，也一直抱持著友善父母的態度，只希望能專心陪伴家人成長，不希望網路上的風風雨雨影響到自己和家人的關係。他喊話請依依不要再造謠，如果真的愛家人就不要在他們的成長階段製造新聞、譁眾取寵，他將會保留名譽損害跟保密條款提出訴訟的權利，並希望依依以後可以過得更幸福。