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▲foodpanda CoCo都可在指定時間訂購，招牌的百香雙響炮只要52元，比現場點還便宜。（圖／CoCo都可提供）

台灣的天氣受到山陀兒颱風影響，全台已經連兩天停班停課，外送業者為了保障外送員的安全也跟著暫停服務，平常靠foodpanda、Uber Eats 維生的民眾可能需要趁風雨小的時候就近採買，如果不知道哪些店家有開，除了土法煉鋼一間一間打之外，也可以透過兩大平台的「自取外帶」來檢視哪些點家有開，此外foodpanda還推出「外帶自取7.9折起」，折扣下來，比自己去現場點還便宜。山陀兒緩速進逼台灣，預計中午颱風就會從南台灣登陸，強勁的風雨兩大外送平台Uber Eats、foodpanda也不敢大意，為保障外送員安全，6都皆有制定外送平台業者管理自治條例，如果有宣布停止上班，外送也會跟著暫停，違者可處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。實際打開系統會置頂跳出公告「因應山陀兒颱風停班停課，暫停本地區外送服務。」雖然沒有騎士可以幫忙外送，但還是可以透過平台「自取外帶」，實際點開foodpanda有「外帶自取7.9折起」如果在指定時間下單甚至還有更低的折扣，像是CoCo都可的最熱門的百香雙響炮，現場點要60元，foodpanda外帶自取折扣後為52元，比去現場還要便宜。Uber Eats官方回應：「平台會配合行政院人事行政總處以及各地政府因颱風依法停班停課的宣布，配合暫停該地區的營運和暫停外送。平台提醒外送合作夥伴於停班停課期間保持離線，待收到平台恢復營運通知後再上線。颱風期間正常上班上課之縣市區域，如因氣候不佳、道路狀況多的情況恐有外送延遲情形，也敬請消費者見諒。」foodpanda也表示：「因颱風影響政府宣布停班停課，平台為保障外送夥伴上線安全，亦會配合政府指示於該時段內暫停外送服務。外帶自取服務不受影響，提醒消費者可提前訂購備貨，後續將依照政府相關指令恢復外送。