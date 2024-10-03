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▲方文琳（左）喜歡和觀眾近距離互動。（圖／財團法人影想文化藝術基金會提供）

方文琳出演舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》本週末5、6日連兩天在臺中中山堂演出，也是方文琳日前在粉專公布自己於今年6月無預警被宣告罹患「食道癌零期」後，首度公開露面。她透露發現罹癌時，已經接下《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》演出，因為離臺北場正式開演還有2個多月時間，她決定先開內視鏡微創手術復原，事先也告知李崗等基金會同仁，就怕術後無法如期恢復，耽誤舞台劇演出。方文琳回憶術後復原期間連吞嚥也困難，怕狀態太差無法好好演出，讓她一度想辭演舞台劇。好在醫護人員細心照料，她也靠著自己日以繼夜努力調養，終於在上月初臺北首演之前恢復健康，在舞台上精神飽滿、聲音宏亮，絲毫看不出來曾經連聲音也發不出。《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》即將二度前進臺中、第一次登上高雄舞台，她也歡迎觀眾，「請來臺中、高雄觀賞現在能在舞台上健健康康、活蹦亂跳的我的演出！」方文琳從玉女歌手出道轉戰戲劇界，近年來更開始嘗試舞台劇，她坦言愛上舞台劇演出，是因為喜歡跟觀眾有近距離的接觸，幻想著要是有一天也能在舞台上演出，是多棒的事，於是就接下舞台劇的挑戰，方文琳說，「最後的謝幕，享受觀眾給舞台上演員鼓勵的掌聲，是很迷人的。」身為中部人，方文琳對臺中自然熟悉不過，《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》第二度踏上臺中的國家級劇場讓她相當興奮，「臺中美食好多，2022年演出時就曾盡地主之誼，抽空帶劇組去放鬆一下、按摩紓壓，還曾帶他們到自己認識朋友開的海鮮料理或特別料理餐廳享受美食，這次我想有空的話，一定也會帶他們去朋友餐廳大快朵頤一番，也可以去逢甲夜市逛逛。」