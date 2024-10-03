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▲中國大滿貫賽高承睿止步16強，但仍是生涯大滿貫賽最佳成績。(圖/取自WTT)

▲中國大滿貫賽麥選手Anders Lind爆冷擊敗中國球王王楚欽。（圖/取自WTT）

▲高承睿奧運後表現亮眼，在桌球界的人氣及討論度也跟著水漲船高。（圖/取自WTT）

WTT中國大滿貫賽，單打今日進入到16強賽事，台灣選手男女線分別剩下高承睿、鄭怡靜兩人，今日上午高承睿交手來自丹麥的Anders Lind，雖先取得2：0聽牌優勢，但遭逆轉最終2：3吞敗，中國大滿貫賽男子單打止步16強。高承睿在巴黎奧運首度登上五環殿堂後表現飛升，展開「大復仇」之旅，先是在上個月的澳門冠軍賽擊退瑞典選手莫雷加德，雖最終敗給德國隊邱黨止步四強，但仍刷新個人生涯冠軍賽最佳成績，世界排名飛升至23名，且一週後便在德國甲級聯賽直落三擊敗邱黨成功復仇。此次中國大滿貫賽高承睿在單打第二輪以3:1扳倒世界排名17名的日本選手戶上隼輔，成功報了奧運男團落敗的一箭之仇，也是個人生涯首度闖進大滿貫賽16強，刷新生涯最佳成績。高承睿16強賽對手Anders Lind，在32強賽時爆冷擊敗世界排名第一的中國球王王楚欽。今日對戰中，高承睿首局開局狀態不錯打出一波4:1攻勢後連掉5分，遭5:7反超比分，追平至7:7後又被對手逼至8:10局點，但他兩度追平並反超逆轉，首局以12:10拿下。第二局高承睿狀態不錯，一路佔有領先優勢10:5率先取得局點，並順利以11:6拿下第二局。第三局高承睿打出5:3領先後迫使Anders Lind喊出暫停，暫停過後被追分至7:7平手並被反超比分最終9:11讓出第三局。第四局開局高承睿皆以微幅差距落後但仍緊咬比分，直到6:7一顆幸運擦網後，遭Anders Lind連拿4分，6:11丟掉第四局，比賽被逼入至決勝第五局。決勝局高承睿在1:2時喊出暫停但暫停過後未能止血，最終5:11丟掉第五局，整場比賽遭2：3（12:10、11:6、9:11、6:11、5:11）大逆轉落敗，止步16強，但已是生涯大滿貫賽最佳成績。而場邊值得關注的是，高承睿這三戰雖不在主場館出賽，但比賽時可從轉播發現，現場觀眾為他加油歡呼的聲音明顯比過去來得更多更大，可見他近期的好表現「圈粉」不少，在國際桌壇人氣及討論度都跟著水漲船高，逐漸展露頭角。