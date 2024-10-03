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10月1日是中國建國75週年，有在台港人團體當天於台北西門町舉辦「反中國國慶」活動，並於街頭掛上「光復香港，時代革命」旗幟，沒想到後續卻遭到2名中國遊客鬧場搶旗，並發生言語衝突。日本資深媒體人矢板明夫表示，近期有越來越多中國年輕人打著「愛國」名義在民主國家鬧事，是因為處罰太輕微。他更稱，自由民主陣營應該團結一致，修法加大懲罰力度，才能保障社會秩序和言論自由。10月1日是中國「十一」國慶，今年正值建國75週年，在中國以及部分香港民眾歡慶之餘，有在台港人選擇在同一天，於台北西門町舉辦「反中國國慶」活動，抗議中國侵害香港等地方的民主自由和人權。當港人團體當天到抗議的地點，先把寫有「光復香港時代革命」和「香港獨立」口號的旗幟插在路旁，讓旗幟在市中心飄揚。但活動開始前，有兩名自稱是來台觀光的中國旅客到場破壞，把旗幟丟在地上，並且與多名參與遊行的港人發生言語衝突。中國旅客直呼「今天是中國國慶節，我不允許有這種旗插著」，期間更高喊「台灣、香港都是中國的」等政治口號。其後活動主辦方報警，在警方到場後先把雙方分開，再讓中國旅客離開現場，才制止了衝突的進一步升級。據移民署表示，2名中國遊客以「探親」名義來台，要探親的人寫母親，雖然其母是中配，但長年住在中國，且目前不在台灣，來台目的和實際從事活動不符，將要求兩人離境。矢板明夫在臉書上發文指出，這2名中國旅客動手拉旗、破壞、叫囂等行為，很明顯已經涉犯台灣的刑法。只要求二人離境的處理，或許有些太輕了。至少應該將破壞旗幟者起訴，讓他們受到一定的懲罰。矢板明夫以先前中國網紅在日本靖國神社撒尿、塗鴉的事件為例，進一步表示，「最近，受到中共洗腦的年輕人在世界各地縱橫跋扈，以「愛國」的名義，做出了各種各樣擾亂公共秩序的行為。」矢板明夫直言，「民主國家對這些人的處罰太輕微，即使抓到，也很快就釋放，才使他們越來越肆無忌憚。」他進一步稱，如果有台灣人或日本人，在北京街頭試圖衝撞中國人的政治集會，破壞旗幟、高喊「台灣不是中國一部分」或「釣魚島不屬於中國」等政治口號的話，面臨的處罰，保守估計也要坐10年以上的牢。同樣的行為，面臨的處罰卻完全不對稱。最後，矢板明夫表示，面對愛國心膨脹的中國不法份子的種種惡行，自由民主陣營應該團結一致，修法加大懲罰力道，才能保障社會秩序和言論自由。