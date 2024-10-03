山陀兒颱風目前已經在台灣家門口，預測今（3）日上午至中午期間會從南部地區登陸，全台22縣市昨日和今日都停班停課。不過昨天風雨不大，北台灣卻停班課，民進黨批國民黨執政的基北北桃，是為了搶救面臨罷免危機的基隆市長謝國樑。對此，前立委蔡正元認為，颱風就是從南部走到北部，為什麼民進黨不攻擊最先宣布放假的高雄市長陳其邁，而是攻擊謝國樑？
蔡正元今日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，颱風來了就是不分地區，就是從南部走到台北，而最先宣布放假的是陳其邁，民進黨為什麼不攻擊陳其邁、攻擊謝國樑？高雄災情嚴重是因為治水防洪的預算亂花。
蔡正元續指，既然高雄、屏東、台南、雲林等，除了嘉義市以外，南部縣市幾乎都放假了，「你說單獨去怪基隆市的謝國樑，基隆是在海港欸，海港的風特別大欸，安逸環境的民進黨人去攻擊困苦環境的基隆人，這是不對的、不公平。」
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蔡正元續指，既然高雄、屏東、台南、雲林等，除了嘉義市以外，南部縣市幾乎都放假了，「你說單獨去怪基隆市的謝國樑，基隆是在海港欸，海港的風特別大欸，安逸環境的民進黨人去攻擊困苦環境的基隆人，這是不對的、不公平。」
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