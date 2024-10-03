山陀兒颱風今（3）日中午12時40分登陸高雄小港區，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」曬出即景，表示颱風眼進入到小港區，當地風雨瞬間停止，提醒民眾儘速進入室內避難，等到遠方眼牆前緣接近，「準備第二次搖滾！」
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早在臉書發文，曬出高雄小港區即景，表示當地風雨瞬間停止，「沒錯，就是颱風眼了！」並提醒民眾趕快進入室內躲避颱風，「等一下要狂風暴雨了，要很小心！」
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也警告，目前山陀兒颱風核心開始往北高雄移動，南台南風雨即將增強，呼籲當地民眾準備好迎來劇烈風雨。根據中央氣象署最新颱風資訊，目前山陀兒中心在高雄南南西方近海，向北北東轉北移動，暴風圈已進入台中以南、南投、花東陸地及澎湖，對桃園以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計強度有持續減弱的趨勢。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在Threads上表示，山陀兒颱風登陸之後的路線，各國路徑預測都不同，是因為登陸後約6至12小時後「颱風就爛得差不多」，屆時中心或環流可能也找不到在哪。南部入夜後風雨就會大幅緩和，氣象署則預報明天就會回穩，反而是北部、東部持續大雨，提醒北部民眾仍要多加防範。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」也警告，目前山陀兒颱風核心開始往北高雄移動，南台南風雨即將增強，呼籲當地民眾準備好迎來劇烈風雨。根據中央氣象署最新颱風資訊，目前山陀兒中心在高雄南南西方近海，向北北東轉北移動，暴風圈已進入台中以南、南投、花東陸地及澎湖，對桃園以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計強度有持續減弱的趨勢。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在Threads上表示，山陀兒颱風登陸之後的路線，各國路徑預測都不同，是因為登陸後約6至12小時後「颱風就爛得差不多」，屆時中心或環流可能也找不到在哪。南部入夜後風雨就會大幅緩和，氣象署則預報明天就會回穩，反而是北部、東部持續大雨，提醒北部民眾仍要多加防範。
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