山陀兒颱風今（3）日中午12時40分，正式在「高雄小港」登陸，中央氣象署簡任技正伍婉華提醒，颱風眼所在的範圍可能風平浪靜，但山陀兒颱風眼直徑只有20多公里，颱風眼快速通過後，隨之而來的就是眼牆最猛烈的風雨，務必留意自身安全。風強雨大如果不慎讓手機進水的話，就有民眾靠播放Stray Kids〈MIROH〉排出水來，可說是最強的「排水神曲」。
因山陀兒颱風影響，全台連兩日停班停課，龜速行進的颱風，今（3）日中午已經從南台灣登陸，颱風眼通過後，恐將面臨猛烈的風雨，如果手機不慎進水，就有網友提供自救方式。一名網友在threads發文指出，室友颱風天出門，結果手機掉馬路上進水，請對方用手機播放南韓男團Stray Kids 的歌曲 〈MIROH〉後，底部的喇叭孔立刻噴出一堆水珠，原PO笑說回「排水神曲真的不是叫假的」，還有人分享耳機進水也是播同一首歌，甚至被認為是「實用型歌曲」。
該首曲子有效或許和Apple Watch的排水功能原理相似，如果手錶進水，轉動數位錶冠可以啟動排水模式，手錶會發出聲音並快速震動約10次，利用聲波和震動將揚聲器孔中的水珠震出。
蘋果官方也提供了手機進水的自救方式，如果有進水或是Lightning 連接埠中有液體，iPhone會出現警告，且為了保護iPhone和配件，在乾燥之前無法充電。因為如果Lightning 連接埠潮濕時為 iPhone 充電，連接埠的針腳或連接線可能會受到侵蝕，會使得手機永久損壞或停止運作。
🟡蘋果官方提供iPhone進水的急救步驟：
1、拔掉所有連接線或配件，在完全乾燥之前，勿再次接上。
2、若要將 iPhone 弄乾，將 iPhone 的接口朝下並輕拍，藉此甩掉多餘的液體。
3、將 iPhone 放在通風的乾燥區域，至少 30 分鐘後再試看看能否充電。
4、如果依舊無法充電，表示仍有液體，請將 iPhone 放在通風的乾燥區域，最多可能需要 24 小時才能完全乾燥。
🟡手機進水不可做這三件事
1、勿使用外部熱源或壓縮空氣來將 iPhone 弄乾。
2、勿將棉花棒或紙巾插入連接器。
3、勿將 iPhone 放在米袋中，如果這麼做可能會讓小米粒損壞iPhone。
我是廣告 請繼續往下閱讀
該首曲子有效或許和Apple Watch的排水功能原理相似，如果手錶進水，轉動數位錶冠可以啟動排水模式，手錶會發出聲音並快速震動約10次，利用聲波和震動將揚聲器孔中的水珠震出。
蘋果官方也提供了手機進水的自救方式，如果有進水或是Lightning 連接埠中有液體，iPhone會出現警告，且為了保護iPhone和配件，在乾燥之前無法充電。因為如果Lightning 連接埠潮濕時為 iPhone 充電，連接埠的針腳或連接線可能會受到侵蝕，會使得手機永久損壞或停止運作。
🟡蘋果官方提供iPhone進水的急救步驟：
1、拔掉所有連接線或配件，在完全乾燥之前，勿再次接上。
2、若要將 iPhone 弄乾，將 iPhone 的接口朝下並輕拍，藉此甩掉多餘的液體。
3、將 iPhone 放在通風的乾燥區域，至少 30 分鐘後再試看看能否充電。
4、如果依舊無法充電，表示仍有液體，請將 iPhone 放在通風的乾燥區域，最多可能需要 24 小時才能完全乾燥。
🟡手機進水不可做這三件事
1、勿使用外部熱源或壓縮空氣來將 iPhone 弄乾。
2、勿將棉花棒或紙巾插入連接器。
3、勿將 iPhone 放在米袋中，如果這麼做可能會讓小米粒損壞iPhone。
更多「山陀兒颱風來襲」相關新聞。