甫入圍本屆金馬獎最佳女主角、男女配角等8項大獎的《小雁與吳愛麗》，2日晚間在金馬提名名單公布的同時，劇組人員也正在釜山影展開幕典禮走上華麗紅毯，結果片中的母女楊貴媚、夏于喬都還來不及發表感言，先去捕捉紅毯上的各國大牌，楊貴媚還嚷著：「等一下再說！那個誰在那邊我要先去和他拍照！」她和夏于喬在出發前已經有研究有可能碰到哪些人，順利和男神池昌旭等紅星合影。

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▲夏于喬（左起）、尹敬浩、楊貴媚在釜山影展開幕活動合影留念。（圖／牽猴子提供）
▲夏于喬（左起）、尹敬浩、楊貴媚在釜山影展開幕活動合影留念。（圖／牽猴子提供）
「母女」聯手無往不利　紅星、提名手到擒來

對於曾在2017年獲得「美麗佳人亞洲大賞」終身成就獎的楊貴媚來說，釜山影展已經是很熟悉的地盤，包括工作人員和記者都會主動向她打招呼或是問候，她也很像是去見老朋友，她今年還會擔任「釜山國際影展美麗佳人亞洲大賞」的頒獎人。除了這個特殊的任務，以及為《小雁與吳愛麗》爭取在釜山金智奭單元競賽勝出造勢外，楊貴媚也和夏于喬一起現場捕獲韓國男神池昌旭，3人對著鏡頭各自比出「讚」和「勝利」的手勢，完成賞心悅目的合照。她們也和常扮演反派的韓星尹敬浩開心合影，夏于喬另外與日本日本男神坂口健太郎、女神有村架純合照，收穫頗為豐碩。

▲有村架純（左起）、夏于喬、坂口健太郎都出席了釜山影展的開幕活動。（圖／牽猴子提供）
▲有村架純（左起）、夏于喬、坂口健太郎都出席了釜山影展的開幕活動。（圖／牽猴子提供）
搶在颱風來襲前抵達　導演先走紅毯再接收金馬入圍結果

《小雁與吳愛麗》不只在金馬獎提名名單上相當風光，在釜山影展也是競賽影片，同樣受到矚目。導演林書宇為了在開幕典禮紅地毯上完美表現，還特別要求：「先不要告訴我金馬入圍幾項，等走完紅毯再一起跟我說。」片子於4日、5日在釜山舉行世界首映活動，演員們也會和當地的觀眾與影人現場交流，本月10日全台上映。

▲《小雁與吳愛麗》楊貴媚（左起）、夏于喬、監製張林翰、苗華川、導演林書宇一起走上釜山影展星光大道。（圖／牽猴子提供）
▲《小雁與吳愛麗》楊貴媚（左起）、夏于喬、監製張林翰、苗華川、導演林書宇一起走上釜山影展星光大道。（圖／牽猴子提供）

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