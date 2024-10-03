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▲宮崎駿（左）認為，荒川格是鈴木敏夫（右）「派來的間諜」。（圖／甲上）

▲鈴木敏夫（左）助攻荒川格，讓他能貼身跟拍宮崎駿，讓大眾看見宮崎駿從未曝光的私下溫暖一面。（圖／甲上）

▲現年83歲的宮崎駿，面對生死離別，從一開始的無法接受，到現在平靜看待，每天都在練習死亡。（圖／甲上）

▲紀錄片導演荒川格（左）與吉卜力工作室製作總監鈴木敏夫。（圖／甲上）

▲《與夢前行 宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》10月10日在台上映。（圖／甲上）

83歲知名動畫師宮崎駿（宮﨑駿）在去年（2023）推出大作《蒼鷺與少年》並受到國際熱烈迴響，他也公開製作這部片的幕後辛酸故事，那2399天的創作日子，通通在《與夢前行 宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》看得到。負責跟拍紀錄的導演荒川格接受台灣媒體訪問，分享宮崎駿創作遇到瓶頸與如何克服的心境，同時透露導演已將死亡「看得很淡」，在看到好友一一離去、高畑勳過世，宮崎駿每天都覺得人生隨時會走到盡頭，現在完全不怕死亡，亦認為「死」就跟睡覺一樣「每天都在練習」。日本「動畫大師」宮崎駿是動畫業界地位崇高的畫師、導演、漫畫家，曾在72歲推出《風起》後宣布引退，並將「吉卜力工作室」大解散；但現年83歲的他決定「活動老做到老」不退休，更在2013年著手準備新作《蒼鷺與少年》，並於2023年各國上映，迴響熱烈、獲獎無數。日本放送協會NHK則在2016年派出導演荒川格跟拍宮崎駿製作《蒼鷺與少年》的過程，長達7年2399天貼身紀錄宮崎駿的每一天，並以《與夢前行 宮崎駿：蒼鷺與少年創作全紀錄》紀錄片方式呈現，台灣將在10月10日上映，片中可以看到宮崎駿創作幕後的辛酸血淚，以及「吉卜力三巨頭」宮崎駿、高畑勳、鈴木敏夫3人真摯的情誼。說起荒川格跟拍宮崎駿的機會，其實一開始並不容易，當他還是小小導演時，起初是想紀錄鈴木敏夫，獲得鈴木首肯後，荒川格再拜託鈴木敏夫牽線，鈴木敏夫好人做到底，提議製作假專題，「鈴木說宮崎駿只要聽到要問有關美術館的事情，就會接受訪問。」沒想到最後真的成功成為宮崎駿的貼身記錄者，吉卜力的公關也發現，荒川格跟宮崎駿「頻率滿對的」，2人就這樣一路合作，直到《蒼鷺與少年》成功上映，不過荒川格笑說：「宮崎駿會認為所有的側拍師，都是鈴木敏夫送到自己身邊的間諜，對宮崎駿來說，鈴木真的就像《蒼鷺與少年》裡的蒼鷺一樣滿口謊言。」宮崎駿熱愛創作，但也是一位被創作困住的畫家，每當日本國定假日，所有人都去休假，只有他規律的到工作室畫畫，荒川格透露宮崎駿說過的1句話：「人類其實是一種群聚的動物，藉由跟別人一樣會讓自己比較安心。」但是對宮崎駿來說，創作就是他的一切，待在自己的位子上他才安心。同時，宮崎駿也因為創作的關係，遇到瓶頸身心俱疲，數度覺得「自己好像壞了」，這讓荒川格十分擔心：「我還滿擔心宮崎駿導演的，因為他在片中講出『我的腦子好像快要壞掉』或自嘲腦子好像壞了，他講出那些話之前，我就很擔心他了。因為在創作《蒼鷺與少年》時，導演自己有說過這次會比過去還要更加面對自己的內心，以他的說法來說，就是把自己的腦蓋打開，將自己過去沒有面對或逃避的事情，更加正視自己的內心，把自己脆弱的部分通通掏出來給大家看，所以我覺得他在創作的態度上，會讓大家擔心這次撐不撐得住。」不只創作風格大改變，在這幾年一路走來，宮崎駿的朋友都因為健康惡化，一一離開他的身邊，讓宮崎駿深受打擊，其中影響最深的，就是他的好兄弟，同時也是「吉卜力工作室」三大巨頭之一的高畑勳。紀錄片中，能看到宮崎駿把空氣當作高畑勳在對話，荒川格說：「那陣子他常常會有讓人摸不透的發言，其實我是有點擔心他的，所以喝酒的時候我會勸他少喝一點，因為當下真的滿擔心他接著會進入的狀態，到了後來當他說腦子壞掉的時候，大家又更擔心了。」經歷好友一一離去後，聊到生死，宮崎駿看得越來越淡，心態非常豁達，宮崎駿曾對荒川格說過「死亡在慢慢的接近我」，因為宮崎駿已感受到自己要迎接人生的尾聲，所以有幾次在訪問，荒川格問宮崎駿：「你不怕死亡嗎？」宮崎駿回答：「我不怕，因為我每天都在練習，睡覺不也是一樣的事情嗎？」讓人驚覺其實死亡已經成為宮崎駿一部分的日常生活。荒川格幫忙補充，「我覺得宮崎駿導演很明確覺得死亡是一種解放。他以前跟我講過，他的媽媽長期受慢性病所苦，所以當媽媽過世時，他也對著母親的遺體說妳終於不用再受折磨了，當時在心中也種下了死亡是一種解脫的想法。」在高畑勳導演過世的時候，宮崎駿也覺得高畑勳「終於解放了」。可能「創作」或者「活著」這件事情，在宮崎駿心中並不如在我們心中是那麼正面的事情，也許正是因為他竭盡全力，不得不去面對自己的生命以及創作的使命，所以死亡在他心中才會是一種解放。在這幾年，荒川格也多次向他確認「你不會急著想死吧？」宮崎駿保證不會：「我沒有想死，你不要再問了！」因為他還是很重視「活著」這件事，因為這樣才能做出好看的動畫，「所以在他的作品中，才會不斷強調生命是很神聖的，就跟光影同時存在一樣，好比影子有多大，光線就有多強，是一體兩面的，導演應該是兩種想法都有」。宮崎駿曾說過「他人生得到的時間有點太多」，他自己也沒想到在70幾歲高齡退休後，還會再回來製作一次長片《蒼鷺與少年》，荒川格認為宮崎駿可能想過自己退休後身體還健朗，不應該在家裡什麼都不做，所以才回到職場繼續創作，「對他來說也算是以身作則，讓我們看到現在高齡化社會，要怎麼運用退休之後的時光，現在很多人60幾歲退休，生命直到80或90歲，那要怎麼樣度過接下來的20、30年？在這部作品中，可以充分看到他如何去面對人生的這段時光」。不過，宮崎駿一直強調要大家「千萬不要學他」，荒川格覺得宮崎駿是想要表達「當你面對創作的時候，認真投入到甚至願意打開自己的腦蓋，這時候創作者可能會失去一些東西，但也可以讓作品更加豐富，有失去就有獲得，這是他在面對創作的態度，也是我身為影像創作者，從宮崎駿導演身上可以學習的地方，所以我反而會覺得他是在講反話，他要告訴大家的應該是『你看到沒有？我做到這種程度，但是我可以做出很厲害的東西，所以大家不要學我』！」。類 型：紀錄片導 演：荒川格演 出：宮崎駿、鈴木敏夫片 長：120分鐘語 言：日語上映日：2024年10月10日