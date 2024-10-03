我是廣告 請繼續往下閱讀

越南南部兩家動物園在過去的一個月內，出現48隻猛獸死亡的慘案。死亡的動物有44隻老虎、三隻獅子和一隻豹，初步調查原本懷疑死因是食物中毒，但檢測後發現部份動物因感染禽流感H5N1病毒而死。根據《越通社》報導，爆發疫情的動物園為同奈省（Dong Nai Province）的芒果園旅遊區（Mango Garden Tourist Area）和隆安省（ Long An Province）的美瓊動物園（ My Quynh Zoo），兩地皆與胡志明市接壤。芒果園旅遊區的老虎在死亡前出現疲倦和虛弱的症狀，芒果園一名發言人表示，園區上個月有17隻老虎，包括幾週大的幼崽，和一隻豹死亡。動物園已收集樣本進行檢測，也為動物圈舍進行消毒，並隔離了老虎區域以防止疫情擴散。胡志明市及週邊省份動物衛生辦公室獸醫官員，已針對兩隻死亡的孟加拉虎進行臨床檢查和屍檢，診斷結果顯示老虎死於疾病。獸醫團隊昨（2）日抵達芒果園區進行檢查，並準備處理已死的動物。報告指出，美瓊動物園則在8月至9月16日期間，有27隻老虎和三隻獅子死亡，其中三隻動物是從芒果園購買，但沒有通過適當的檢疫程序。地方政府一開始懷疑事故涉及食物中毒，經檢驗後發現是死於疾病，證實猛獸體內有H5N1禽流感病毒。胡志明市巴斯德研究所（Pasteur Institute）接獲的相關報告顯示，芒果園的30名員工和美瓊動物園的三名員工與死亡的動物有直接接觸，截至目前尚未發現這些員工出現呼吸道症狀。芒果園飼養近90個物種，擁有超過3000隻珍稀瀕危動物，包括孟加拉虎、白獅、棕熊、黑豹和小熊貓等，部份物種如孟加拉虎、犀牛和河馬已在該動物園成功繁殖。