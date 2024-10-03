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▲依依（左）解釋史丹利（右）的確送過自己一個長夾，後來她拿去自己加錢換了包包。（圖／雙胞胎 依依佩佩 的 依依臉書）

▲依依解釋自己並非要傷害史丹利，要對方不要自亂陣腳。（圖／雙胞胎 依依佩佩 的 依依臉書）

雙胞胎女星依依（蔡依伶）在去年結束了和前夫史丹利的10年婚姻，被外界質疑把家人都讓男方養，對此她開直播語帶哽咽澄清，卻又遭到前夫史丹利發長文回擊「全都不是事實」，打臉她「根本不是個稱職的母親」，依依也連發2篇貼文回應此事，表示「他說的都對」，曾經家人一場，她選擇閉嘴。由於依依在直播時說從沒有收過任何人送的名牌包，史丹利在文章中質疑去年還是前年其實就送過了一個，還遭到依依嘲笑、心意被打槍，於是隔天帶去門市退換貨。依依先是對於包包的部份說明：「你說這10年，的確有送過我1個包，這是在前年，我知道我們感情差不多走到盡頭了，我故意開玩笑跟你要的，我說我也想像其女生一樣，結果你就偷偷買了個1萬的B牌的皮夾，當我生日禮物，我很感動，至少你有聽進去，謝謝你。」她表示因為自己沒有用小包包的習慣，所以她就自己拿去加價換了1個2萬的小包包，當時她開心了很久，背著包包到處拍照，因為在心情上也就相當於是史丹利送的了。接著依依透露在離婚的這半年，她有詢問過是否可以額外增加看小孩時間，就像史丹利說的就有5、6次，男方好不容易答應後，看個1到3小時，依依說：「看小孩不是為了我想念，我更擔心的是他們日常有沒有母親的照料。所以不是那種『帶出去探視一下』，就可以解決他們成長缺乏母愛的問題。」剩下的依依選擇不回應，只希望每個禮拜有一半的時候可以顧小孩就好，她表示其他的事情史丹利說的都對，沒有要吵架。然而不久之後依依看完男方的全文，又發了1篇文寫下，她認為史丹利的內心現在應該憤怒又受傷，因為網友們的言論大概也不好受，她解釋自己的本意只是要回覆網友，無意要傷害對方。依依寫下：「他現在寫的東西很偏激，一直以來史丹利在婚姻中也是這樣說我的，我自己是習慣了。一個男人盛怒之下，會全力攻擊，也是本性的正常表現，所以他的情緒字眼看看就好。曾經家人一場，我還是選擇閉嘴，盡力保護好大家。」並表示沒有送過6老婆名牌包、沒養過老婆，並不是壞事也不是貶低，要對方不要緊張、自亂陣腳受媒體和網友的影響，因為一個1、2萬包包的問題吵起來，也很像小孩，不需再著墨這個了。最後再度強調並沒有要吵架的意思。