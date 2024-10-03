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▲短今玩遊戲全身都濕透。（圖／翻攝自短今IG）

▲短今爆紅感情世界也備受關注。（圖／翻攝自短今IG）

啦啦隊女神短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，日前周思齊引退，在致詞時說「兄弟齊心，大家都愛短今」讓她再次爆紅，今（3）日她曝光參加節目《綜藝大集合》的片段，只見她矇著眼睛一直被水潑，秒數到了之後，籃籃和阿翔拿著毛巾衝上前替她擋，也被粉絲說好暖心。短今在節目上賣力玩遊戲，穿著綠色無袖背心，被前方的強力水柱潑灑，接到水之後再往後，應該是在比看誰矇眼接的水比較多，只見短今完全沒在怕，一直被潑都還是堅持接水，衣服全濕甚至肩帶都快被沖掉，差點走光。而畫面中旁邊的工作人員也已經準備好毛巾，結果哨聲一響，籃籃和阿翔衝上前將毛巾批在她身上，籃籃也貼心擋在前方，深怕她走光，短今也寫下，「有一種颱風天前線記者的感覺，整個水接好接滿，颱風天出門，大家要注意安全喔。」節目《綜藝大集合》由胡瓜領軍主持，而今年第59屆金鐘獎未能入圍，評審也證實胡瓜是「最大遺珠」，不過節目其實已經入圍7次金鐘獎，並抱回2次獎座。短今（胡馨儀）因傲人身材受到矚目，1日遭週刊爆料，她已經有交往的對象，更在街頭談分手，180公分的斯文男還當場淚崩，而事實上，早在此之前，短今就在閨密慈妹的陪伴下哭過一輪，還發文向對方告白：「能讓我在大街上哭出來，大概只有妳了。」