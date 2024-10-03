儘管山陀兒颱風來襲、全台停班停課，相對風雨較低的雙北，仍有民眾外出用餐。就有網友在社群平台「Threads」分享，昨（2）日到台北百貨公司的鼎泰豐用餐，在店門口領號碼牌時，竟意外驚喜發現董事長楊紀華，親自站在櫃台服務顧客。讓她驚呼「解鎖一個成就了！」
根據原PO文章表示：「颱風天吃鼎泰豐遇到老闆親自抽號碼欸！我吃這麼多次鼎泰豐，解鎖一個成就了。」雖然原PO沒有透露是哪一間分店，但從照片背景看來，而不少網友猜測是信義新光三越A4店。
從照片觀察，楊紀華頭戴口罩，身穿制服，若沒仔細觀察，應無法察覺竟是楊紀華本人。貼文一出，也有網友回應說同一天在板橋大遠百的鼎泰豐也同樣遇到楊紀華。
之後還吸引了更多鼎泰豐員工來到此文留言，大讚楊董事長十分重視第一線，本來就經常會出現在各分店的第一線，也以人提及：「台灣每間店一定每週都有一次去巡店」、「老闆很常去店裡，真的很認真，難怪鼎泰豐會成功」。
鼎泰豐的美味也吸引不少名人老饕，不僅是許多韓星來台必造訪的餐廳，剛上任台北101董座沒多久的賈永婕，也在上任首日公開提到，台北101裡頭有相當多的餐廳，她自己最常去的餐廳首推鼎泰豐。《NOWnews今日新聞》記者也致電鼎泰豐內部單位想證實此事，截稿前還未收到回應。
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從照片觀察，楊紀華頭戴口罩，身穿制服，若沒仔細觀察，應無法察覺竟是楊紀華本人。貼文一出，也有網友回應說同一天在板橋大遠百的鼎泰豐也同樣遇到楊紀華。
之後還吸引了更多鼎泰豐員工來到此文留言，大讚楊董事長十分重視第一線，本來就經常會出現在各分店的第一線，也以人提及：「台灣每間店一定每週都有一次去巡店」、「老闆很常去店裡，真的很認真，難怪鼎泰豐會成功」。
鼎泰豐的美味也吸引不少名人老饕，不僅是許多韓星來台必造訪的餐廳，剛上任台北101董座沒多久的賈永婕，也在上任首日公開提到，台北101裡頭有相當多的餐廳，她自己最常去的餐廳首推鼎泰豐。《NOWnews今日新聞》記者也致電鼎泰豐內部單位想證實此事，截稿前還未收到回應。