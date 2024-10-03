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泰國芭達雅的旅遊景點「雲石公園和鱷魚農場（The Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm）」日前發生一宗動物表演意外，一名馴獸師在觀眾面前表演時，將手放進鱷魚嘴中，鱷魚卻突然大力閉上嘴巴，馴獸師的右手被咬傷，當場血濺表演場地。綜合外國媒體報導，馴獸師當時正在進行鱷魚表演，他先用手拍鱷魚的鼻子，再把手伸進其張開的嘴巴中，然而鱷魚卻突然發難咬住馴獸師的手，幸好牠沒有進行翻滾動作或扯斷馴獸師的手，咬傷馴獸師後才鬆口，並退回表演泳池中。這段影片引發大眾關注，因為鱷魚突然地閉起嘴巴，整個過程十分驚悚。雖然人類並非鱷魚的主食，但過去也曾發生鱷魚襲擊人類並「生吞」的事故，鱷魚捕食獵物時往往會發動「死亡翻滾」，目的地是為了將大型獵物肢解，方便牠吞入腹中。此次意外發生的芭達雅雲石公園佔地70英畝，飼養數千隻鱷魚，動物園中有長頸鹿、白虎、駱駝和不同種類的鹿等，每天都有鱷魚表演，並且有樹齡超過1億年的石化樹，是芭達雅的熱門景點之一。