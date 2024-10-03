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▲新北市長侯友宜今日上午視察瑞芳高工後方邊坡道路土石滑落搶修。（圖／新北市政府提供）

中颱山陀兒今（3）日中午12時40分已登陸高雄市小港區，中央氣象署發布超大豪雨特報，指出屏東縣山區及台東縣、新北市北海岸有局部大豪雨或超大豪雨，新北市瑞芳區也列入淹水一級警戒區。新北市長侯友宜今日上午視察瑞芳高工後方邊坡道路土石滑落搶修，他表示目前與還持續在下，考量到學生安全，若要上課一定要將邊坡的教室移到其他地方去上課。侯友宜指出，過去12個小時，全台雨量下最多的就是在瑞芳，總雨量12小時達到338.5毫米，路面也出現積淹水狀況，不過已迅速排除，最主要是瑞芳高工後面的邊坡有塌陷，造成土石流滑落的狀況出現，路樹倒塌已造成路面受損，正全力搶災中。侯友宜續指，因為雨還是不斷地下在這個地區，比較擔心的是路面在整個搶修以後，邊坡含水量這幾天一定已經達到非常飽和的狀況，而瑞芳高工後面的教室又離邊坡很近，要上課時一定也要考慮到學生的安全，若雨還是持續在下，為了孩子們的安全，一定要把邊坡的教室移到其他地方去上課，避免在邊坡旁邊的教室因含水量過高再度滑落，造成旁邊教室的損壞以及學生的安全。侯友宜也說，新北市瑞芳除了雨量下得高以外，沿海的陣風也達到十級以上，因此也要呼籲市民朋友，不要到我們北海岸、到東北角觀浪、戲水、釣魚，「這絕對不可以，現在風勢也還很大，那雨量下得很急，所以請我們新北市尤其在東北角的市民朋友們，那盡量待在家裡全力地防颱，把它做到好。」侯友宜指出，新北市已經對土石流潛勢區、黃色警戒的市民朋友採取預防性的措施，現在都在撤離當中，「像剛剛光復里、瑞芳區的地方，也已經接到指令以後，我們馬上快速地預防性的撤離，那陸陸續續還在撤離當中，所以我們全力地來保障我們人民的生命。」至於明天是否會續放颱風假，侯友宜表示，今天會再討論，因為北北基桃是一個共同生活圈，會做充分的討論後，按照氣象署以及氣象團隊的研判後，再跟市民朋友報告。